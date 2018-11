Wissen Zwischen musealer Pflege und touristischer Abnützung

Murrhardt / swp

Der österreichische Fotokünstler Alfred Seiland hat für seine fünfteilige Dokumentation „Das Erbe der Römer“ auch in Murrhardt gedreht. Sie wird ab 19. November im deutsch-französischen Kultursender Arte gezeigt.

Was blieb vom einst mächtigen, unsere Kultur nachhaltig prägenden römischen Imperium? Dieser Frage geht der österreichische Fotokünstler Alfred Seiland in seinem groß angelegten fotografischen Projekt Imperium romanum nach. Seit 2006 dokumentiert er architektonische und landschaftliche Spuren der römischen Antike rund um das Mittelmeer und in angrenzenden Gebieten.

Darum geht es in der fünfteiligen Dokumentation, die vom 19. bis 23. November im Fernsehsender Arte zu sehen ist. Ein Kamerateam war dazu auch mehrere Tage lang in der Gegend zwischen Schwäbisch Gmünd und Öhringen unterwegs. In Murrhardt wurde dabei der Bezug der Stadt zur römischen Geschichte untersucht, etwa mit Blick auf die früheren Römer-Festspiele zwischen 1925 und 1928.

Alfred Seiland fotografiert antike Ausgrabungsstätten, Ruinen und Überreste, aber auch Neuinterpretationen einst bedeutender historischer Bauten des gesamten Römischen Weltreichs. Im Zentrum steht dabei die Frage, wie der Mensch der Gegenwart mit den historischen Stätten umgeht, was die moderne Zivilisation, aber auch Alterungs- und Verwitterungsprozesse aus den Überresten der Antike machen.

Der Blick des Künstlers ist nicht nur auf ästhetische Konflikte und Reibungspunkte zwischen Antike und Moderne gerichtet. In seinen Fotoarbeiten thematisiert Alfred Seiland Spannungsfelder zwischen historischem Kapital und zeitgenössischer Vermarktung, musealer Pflege und touristischer Abnützung, Erhaltung und Zerstörungen des antiken Erbes. Die präzise austarierten Bildkompositionen des Künstlers vermitteln kein erhabenes Bild des römischen Altertums, sondern zeitgenössische Brüche der Antikenrezeption, die mitunter ironische, skurrile, absurde Momente in sich tragen, heißt es in der Pressemitteilung.

Seiland halte beeindruckende Szenerien fest, die von durchgängiger Tiefenschärfe, präziser Detailliertheit und einem subtilen, malerisch anmutenden Einsatz von Licht und Farbe gekennzeichnet sind.

Info Am 20. November, 17 Uhr, geht es auf Arte in der Reihe „Das Erbe der Römer“ auch um Murrhardt.