Bilanz Zwischen Arbeit und Vergnügen

Sulzbach-Laufen / Brigitte Hofmann

Schön, dass du da bist“, signalisieren die dekorativen Päckchen, die als Willkommensgeschenk auf den Tischen stehen. Die süßen Küsschen darin sind als späteres Betthupferl gedacht. Doch zuerst heißt es für die Sulzbacher Landfrauen, die Tagesordnung der Hauptversammlung abzuarbeiten. Weil das relativ zügig geht, bleibt für geselliges Beisammensein und gutes Essen im Gasthaus Waldhorn noch genügend Zeit. Einziger männlicher Gast ist Bürgermeister Markus Bock, der zu seinen Landfrauen ein sehr gutes Verhältnis pflegt. Ihre Gesellschaft hat er der Jahreshauptversammlung des Kreisfeuerwehrverbands vorgezogen. Denn schließlich sind sie es, die zupacken, wenn es in seiner Gemeinde was zu tun gibt. Sei es, wie im vergangenen Jahr, beim Seniorennachmittag oder beim Naturparkmarkt. Im Mai will er wieder mit ihnen radeln und sie im Juni auch auf ihrem Ausflug begleiten. Auf der Schwäbischen Alb zeigt er ihnen dann Sonnenbühl, seine vorige Wirkungsstätte. Er bedankt sich für alles und revanchiert sich, indem er als Wahlleiter die Stimmzettel auszählt.

Schriftführerin Anita Retter trägt ihren mit Bildern untermalten Jahresbericht vor. Schnell wird deutlich, dass die Sulzbacher Landfrauen auf vielen Feldern aktiv sind. Herausragend war ihr Einsatz beim Gesundheitstag der Firma Bechtle in Gaildorf, wo sie die Belegschaft mit Obstsalat und Smoothies in diversen Farben und Geschmacksrichtungen versorgten. Auch beim Family-Day der Firma Rommelag waren sie beteiligt. Sie gestalteten Kreativ-Abende und Vorträge mit diversen Referentinnen, besuchten die Landeshauptstadt Stuttgart, labten sich am Sekt bei Bernulf Schlauch in Bächlingen, informierten sich bei Scherzer in Dinkelsbühl über Gemüse und bei Deuber im Hohenlohischen über die Gurkenernte. Eine Theaterfahrt stand auf dem Programm und die Geselligkeit kam auch nicht zu kurz. Und in diesem Jahr geht es genauso weiter. Für alle Altersgruppen sind interessante Angebote dabei.

Vorsitzende Karin Walter führt durch den Abend. Sie stellt sich aus zeitlichen Gründen nicht mehr zur Wiederwahl. Künftig bilden also nur noch Sonja Hähnle und Regina Schnizler die Spitze. Den Vorstand vervollständigen Schriftführerin Anita Retter, Kassiererin Claudia Bohn sowie die Beisitzerinnen Else Genz, Karin Widmann und Petra Sommer. Neu dabei ist Marlene Stadelmaier. Gemäß Satzung wird in geheimer Wahl abgestimmt.

Blumen-Arrangements in verschiedenen Variationen gibt es für langjährige Mitgliedschaft. Seit 25 Jahren dabei sind Elke Epple, Cornelia Köngeter, Regina Schnizler, Marlene Sauter, Elke Sauter, Anita Retter und Gerlinde Österle. Marta Köngeter und Ursula Kengeter halten dem Landfrauenverein seit 40 Jahren die Treue. Absolute Spitzenreiterinnen sind Lore Kuhn und Erna Nübel mit 50 Jahren.