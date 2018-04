Gaildorf / swp

Am Freitagnachmittag gegen 14.45 Uhr fuhr ein 19-jähriger VW-Fahrer in der Bahnhof­straße auf einen Ford eines 64-

Jährigen auf. Nach dem Aufprall fuhr der Unfallverursacher nach rechts auf den Geh-/Radweg und stieß, als er wieder auf die Straße zurücklenkte, noch mit dem BMW eines 26-Jährigen zusammen. Die beiden Insassen im Ford wurden leicht verletzt und mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Polizei schätzt den Schaden an den Fahrzeugen auf 20 000 Euro.