Gaildorf Ausstellung: Zwei Künstler auf der Pirsch

Gaildorf / Irmtraud Koch

Seit 2016 wandert die Ausstellung „Atelier Natur“ durch den Kreis Schwäbisch Hall. Nun ist sie auch in Gaildorf.

Natur fotografieren – friedlichste aller Jagdleidenschaften – kann man nicht nur in Reservaten, auch in Feld und Wald, im Obsthain, im Garten, am Wegesrand und selbst neben der Pommesbude. Dies lehrt die Fotoausstellung „Atelier Natur“ von Gerhard Waldmann und seinem Sohn Benjamin, die seit Sonntag von der Gaildorfer IG Kunst in der Galerie im Alten Schloss gezeigt wird.

Die Ausstellung zeigt aber auch, dass erst das subtile Zusammenspiel des Wo mit dem Was, dem Wann und vor allem dem Wie die Fotografie zur Kunst erhebt. Zum Was: Auf 60 großformatigen Alu-Dibond-Platten (75 x 50 cm) zeigen Vater und Sohn Waldmann neben poetischen Landschaftsstimmungen und malerischen Pflanzenporträts seltener vorkommende Tierarten wie die Bartmeise, den Purpurreiher und den Apollofalter. Die beiden Fotografen wollen den Betrachtern jedoch auch Lebewesen, die vielfach als weniger schnuckelig empfunden werden – Frösche, Insekten, Spinnen – im Wortsinn näherbringen.

Das Wann: Zu jeder Jahreszeit, auch bei minus 20 Grad, im Morgentau bis in die letzten Sonnenstrahlen hinein, pflegen Vater und Sohn unterwegs zu sein auf der Suche nach besonderen Motiven und Lichtverhältnissen.

Verschiedene Dimensionen hat das Wie: Den Aufnahmen wurden fototechnische Daten, dazu Kniffe zur Erzielung malerischer Bildeffekte beigefügt. Aus den Begleittexten geht aber auch hervor, dass Naturfotografen robuste Naturen sein sollten.

Benjamin Waldmann über „Wanderratte“: „Auf dem Boden liegend zwischen vielen besorgt bis interessiert schauenden Passanten konnte ich ein paar schöne Rattenbilder machen.“ Und für das Porträt der „Waldohreule“ wurde er von seiner Mutter, die den Vogel im Obstgarten entdeckt hatte, aus tiefem Schlaf gerissen.

Gerhard Waldmanns Bild „Obstbäume im Raureif“ entstand bei „tagelangem Nebel mit eisigem Wind“. Da „wird dem Fotografen einiges abverlangt“, erklärt er, „braucht man doch eine verlässliche Technik und das entsprechende wärmende Equipment, um die Kamera stundenlang bedienen zu können“.

Für seine spektakuläre „Gemeine Federlibelle im Morgentau“ musste Gerhard Waldmann früh aufstehen: Die Libelle ist noch von Tautropfen überzogen, als er auf den Auslöser drückt. Durch Tauperlen auf dem Auge erscheint die Facettenstruktur des Auges vergrößert wie durch eine Lupe. Und zu dem Wo, Wann, Was und Wie gesellt sich der Zufall. Das schönste Beispiel: Eine Fliege landet auf einem Laubfrosch, gerade als Benjamin Waldmann ihn anvisiert.

Bei den meisten Tier- und Pflanzenarten werden in der Ausstellung übrigens auch Besonderheiten zu Lebensweise, Verbreitung, Vorkommen und Bedrohung vermeldet.

Wie wird man Naturfotograf mit solch profunden Kenntnissen? Gerhard Waldmann war 25, als er 1976 für eine Ägäis-Kreuzfahrt seine erste Kamera – „gleich eine gute“ – anschaffte. So fing’s bei ihm an. Seine Begeisterung übertrug sich auf Sohn Benjamin (geb. 1979), der mit drei Jahren schon den Eisvogel kennenlernte und der sein Interesse für Natur und Landschaft zum Beruf machte. Seit 2005 arbeitet er im Referat Naturschutz und Landschaftspflege des Regierungspräsidiums Stuttgart, seit 2008 ist er Mitglied der Gesellschaft Deutscher Tierfotografen (GDT), seit 2010 Leiter der Regionalgruppe Württemberg, Bayern, seit 2015 Koordinator und Initiator des Fotoprojekts Wilde Alb, über das er auf der Vernissage berichtete.

Die Bilder beider Fotografen finden internationale Anerkennung und wurden schon vielfach veröffentlicht und ausgestellt.