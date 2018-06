Mobilität Zwei Dorfautos gehen an den Start

Gschwend / Rainer Kollmer

Gleich neben dem Rathaus stehen die beiden schwarzen Fahrzeuge, die schon von Weitem am gelb-roten Gemeindewappen und der Aufschrift „Dorfauto Gschwend“ zu erkennen sind. Sowohl Bürgermeister Christoph Hald als auch Hauptamtsleiterin Elisabeth Wilk sind davon überzeugt, dass sie für die Bewohner von Gschwend ein kostengünstiges und umweltfreundliches Fahrzeugangebot ausgehandelt haben. „Unser Dorfauto ist ein sinnvolles Konzept für die Gemeinde“, betont Christoph Hald. Reimund Baur erläutert im gut besuchten Foyer der Gemeindehalle, wie das Ausleihen der beiden Fahrzeuge funktionieren soll. Der Ford Fiesta und der Transit-Custom-Neunsitzer dürften unterschiedliche Erwartungen erfüllen.

Eine Nutzung der Autos ist für Gschwender Bürger erst nach einer einmaligen Registrierung im Einwohnermeldeamt des Rathauses bei Lisa Weller oder Anna Presser möglich. Ein ausgefülltes Anmeldeformular, eine Kopie des Führerscheins und des Personalausweises sowie eine Gebühr von 9,90 Euro reichen aus, um eine Chipkarte im Scheckkartenformat zu erhalten, die bereits nach etwa zehn Minuten freigeschaltet ist. Mit dieser Karte oder einer Handy-App lässt sich ein Fahrzeug öffnen, wenn es vorher für den gewünschten Zeitraum im Internet oder über eine App gebucht wurde. Die Schlüssel, eine DKV-Tankkarte und ein Bordbuch liegen im Fahrzeug.

Für Gschwend ist ein spezieller Nutzungstarif ausgehandelt. Die Zeitpauschale wird entweder stundenweise oder zum Tagespreis abgerechnet. Beim Fiesta beträgt sie tagsüber 2,30 Euro pro Stunde, beim Transit sind es 5 Euro. Nachts ist es billiger. Wird ein Fahrzeug einen ganzen Tag gebucht, sind für den Fiesta 39 Euro und für den Transit 50 Euro zu bezahlen. Jeder weitere Tag kostet bei beiden Fahrzeugen 29 Euro. Hinzu kommt dann noch eine Verbrauchspauschale, die grundsätzlich 0,19 Euro pro Kilometer beträgt und den Sprit und alle weiteren Aufwendungen einschließt.

Netzwerk in der Region

Die Firma Baur hat inzwischen an etlichen Standorten in der Region solche Fahrzeuge platziert. Wer registriert ist, kann deshalb auch Fahrzeuge in Sulzbach-Laufen, Eschach oder Ruppertshofen buchen und nutzen. Das Carsharing-Netz ist über das Netzwerk Flinkster auch bundesweit erreichbar, sodass mit der Chipkarte auch Fahrzeuge an fernen Standorten zur Verfügung stehen.

Aus den Reihen der Zuhörer kommen zahlreiche Fragen, die Reimund Baur sachkundig beantwortet. So wird beim Anbieter davon ausgegangen, dass mit der Tankkarte rechtzeitig nachgetankt wird. Da die örtliche Tankstelle in Gschwend nach Anfrage die DKV-Karte nicht akzeptiert, muss dort zunächst bezahlt und der Betrag dann über die Firma Baur zurückgefordert werden. Das Mutlanger Autohaus wird die Fahrzeuge, die jeweils 18 bis 24 Monate zur Verfügung stehen, auch regelmäßig überprüfen und in Ordnung halten. Bei Problemen hilft eine telefonische Hotline weiter, die rund um die Uhr besetzt ist.

Info Das Anmeldeformular für die Registrierung ist im neuen Amtsblatt beigelegt und auch im Gschwender Rathaus verfügbar. Dort ist auch eine kleine Broschüre erhältlich, die über weitere Einzelheiten und die Nutzungstarife informiert.