Oberrot Eugen-Klenk-Platz: Zweckmäßigkeit vor Schönheit

Oberrot / Brigitte Hofmann

Die Renovierung des Eugen-Klenk-Platzes war viel diskutiertes Thema in der Sitzung des Oberroter Gemeinderats.

Optisch betrachtet ist der Platz beim Oberroter Rathaus eine Augenweide. Doch am Pflaster und an den Holzelementen nagt der Zahn der Zeit. Der schon länger gefasste Beschluss, den Platz dem Gönner und Ehrenbürger Eugen Klenk zu widmen, war gekoppelt an den Beschluss, den Platz auch umfassend zu renovieren. Ein Ideenwettbewerb folgte, den das Büro Rieger vom Dexelhof für sich entschied.

Nach Vergabe des Auftrags im November vergangenen Jahres führten Verwaltung, Verbandsbauamt, Bauhof, Landfrauen und die Firma Rieger Gespräche, um ihre Wünsche und Vorstellungen einzubringen. Bürgermeister Daniel Bullingers Herzenswunsch ist eine E-Ladestation zumindest für Bikes, die Landfrauen könnten sich vorstellen, dass ihr Backhäuschen vom kleinen Dorfplatz in der Glashofener Straße hierher versetzt wird, und Gartenplanerin Silke Rieger vertritt die Auffassung, wenn schon was gemacht wird, dann sollte alles auch schön dargestellt werden.

Am Montag stellte sie ihre überarbeiteten Pläne dem Oberroter Gemeinderat und den Bürgern, die den Sitzungssaal füllten, vor. Ursprünglich war sie davon ausgegangen, einen Teil des Hirsch-Areal mitzuüberplanen, doch dieser Vorschlag ist mit dem in Aussicht stehenden Bau von ein oder zwei Mehrfamilienhäusern hinfällig. Dafür kam die Idee auf, das kleine Grundstück auf der anderen Seite der Rottalstraße, das sich im Besitz der Gemeinde befindet, in die Überlegungen miteinzubeziehen.

Silke Rieger legte deshalb gleich zwei Varianten samt grober Kostenschätzung für Renovierung, Umgestaltung, Fällen von Bäumen, Verlagerung des Backhauses, Skulptur von Eugen Klenk, E-Ladestation, WLAN auf den Tisch.

Die Bruttokosten wurden erst gar nicht laut genannt, die Nettokosten für Variante eins mit rund 192 000 Euro und für Variante zwei unter Einbeziehung des gegenüberliegenden Grundstücks mit 225 000 Euro beziffert. Für die Maßnahme ist mit Zuschüssen aus dem EU-Förderprogramm Leader zu rechnen.

Planerin muss nochmal ran

Der Protest aus den Reihen des Gemeinderats ließ nicht lange auf sich warten. Die Kosten wurden von allen Seiten infrage gestellt. „Eine Spur zu überkandidelt“, hieß es. Es gebe weit wichtigere Aufgaben wie beispielsweise die Schaffung von Kinderbetreuungsplätzen. Der Dorfplatz mit der Tanzlinde in der Glashofener Straße und der in der Dorfmitte würden von den Bürgern ja auch nicht angenommen, warum also noch einen weiteren schaffen? Den vorgegebenen Kostenrahmen von 100.000 Euro strikt einhalten, lautete die Forderung.

Sie sei von einer Komplettrenovierung des Platzes ausgegangen und nicht von Flickwerk und Löcherstopfen, erklärte Silke Rieger. Auch der Brunnen müsse renoviert werden, weil er undicht sei. Die Verlagerung des Backhauses hatte sie mit 30.000 Euro angesetzt.

Der Gemeinderat entschied sich am Ende einstimmig für die kleine Variante unter Berücksichtigung des festgesetzten Budgets. Die Planerin muss also nochmal ran. Der Leader-Antrag müsste bis 4. Juni eingereicht sein, um das aktuelle Aufruffenster zu erreichen. Weil das kaum zu schaffen ist, wird sich das Projekt wohl noch eine Weile hinziehen.