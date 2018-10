München Zusammen mit 200 anderen in schneller Fahrt die kalte Isar hinab gleiten

Zusammen mit 200 anderen in schneller Fahrt die kalte Isar hinab gleiten

München / Wolfgang Pfister

Vier Lebensretter aus Gschwend haben am internationalen Isarschwimmen der DLRG-Ortsgruppe München-Mitte teilgenommen. Jugendleiterin Nadine Brenner, Leonie Dussling, Lina Schiek und Daniela Merk sprangen mit rund 200 anderen Schwimmern ins kühle Nass. Die Isar hatte frische 16 Grad Wassertemperatur. Neoprenanzüge waren Pflicht, wobei die Anzüge manchen Puffer bieten und Kratzer von der Haut fernhalten sollten, wenn die Schwimm­strecke turbulent und rasant wurde. Der Start war beim Flößerdenkmal, wo sich die Isar gabelt. In Rückenlage, die Flossen nach oben, ging es über drei Floßrutschen flott mit der reißenden Strömung flussabwärts. Die Floßlände in Thalkirchen war das Ziel.