Gaildorf Zur Mittagszeit gibt’s kaum noch freie Plätze

Gaildorf / Hans Buchhofer

Der Obst- und Gartenbauverein Gaildorf feierte am Sonntag sein traditionelles Erntefest und gleichzeitig einen runden Geburtstag. Zahlreiche Gäste wurden bewirtet.

Am 6. Februar 1898 fand im Gasthaus Villa Stäbler eine Versammlung von Freunden und Interessenten des Obstbaus statt, in der die Gründung eines Obstbauvereins für den Bezirk Gaildorf angeregt wurde. Am 11. April 1898 wurde dann, wieder in der Villa Stäbler, der Verein gegründet. 44 Personen erklärten ihren Beitritt.

Nachzulesen ist dies in der Chronik „100 Jahre Obst und Gartenbauverein Gaildorf“, herausgegeben von Hans König im Jahre 1998. In den heute 120 Jahren seines Bestehens erlebte der Verein gute und schwierigere Jahre, doch die Mitglieder blieben ihm treu.

Erstes Fest im Kalthaus

Höhepunkt im Terminplan ist seit vielen Jahren das Erntefest. Am Sonntag wurde es zum 41. Mal und zusammen mit dem 120. Vereinsgeburtstag gefeiert. Begründet wurde das Erntefest einst unter schwierigen Bedingungen im beengten Kalthaus gegenüber dem Gaildorfer Rathaus. Jahrelang wurde dann in der Körhalle gefeiert, ehe der OGV in der Limpurghalle eine feste Bleibe fand. Vorbei sind auch die Zeiten, als die Kartoffeln noch in Privathäusern gekocht und dann im Haus Munz geschält und gerädelt werden mussten. Erich Köhnlechner, langjähriges Mitglied, erinnert sich noch gut daran.

Das Fest am Sonntag begann mit einem ökumenischen Mitmachgottesdienst im Schenk-Albrecht-Saal. Die beiden Zelebranten, Pfarrerin Katharina Merklein und Pastoralreferent Sven Brückner, verstanden es, die Kinder des Schlosskindergartens in die Feier mit einzubeziehen.

„Die Speisung der 5000“ hieß das Thema, das den Kindern mit einem Lebensmittelquiz und einer Bilderserie anschaulich vor Augen geführt wurde. Dass die Kinder die fünf Brote zunächst für Kartoffeln hielten und Jesus am Ende auf einem Esel davonreiten ließen, sei am Rande vermerkt – der Vorgang zeigt aber, wie stark sie sich angesprochen fühlten.

Neben den Kindern sorgte der Posaunenchor unter Leitung von Karl-Dieter Diemer für die musikalische Gestaltung und die Mitglieder des Ökumene-Ausschusses trugen die Fürbitten vor. Die Kollekte soll der hiesigen Hos­piz­arbeit überwiesen werden.

Die Ärmel hochgekrempelt

Nachdem Anne Dorner und Bernd Dietle aus der Vorstandsriege des Vereins allen Beteiligten gedankt hatten, galt es für die OGV-Mitglieder in der Küche, im Ausschank und beim Bedienen, die Ärmel hochzukrempeln, denn schon zum Gottesdienst war der Saal gut gefüllt. Zur Mittagszeit gab es dann nur noch wenige Sitzplätze.

Was das OGV-Team aus der Küche zauberte, verdiente allen Respekt, denn gegen den „knurrenden Magen“ und gegen den „Durschd“ gab es auf der Speisekarte eine reiche Auswahl. Zudem lockten hausgebackene Kuchen und Torten.

Das traditionelle Gewinnspiel war auch in diesem Jahr nicht einfach zu lösen. Die Gewinner wurden am Nachmittag ermittelt. Zur Unterhaltung spielte am Nachmittag der Nachwuchs der Stadtkapelle unter der Leitung von Florian Brandt.

Am Nachmittag gab es übrigens noch eine Premiere: Mitglieder des OGV trugen ein Vereinslied vor. Erwähnt werden soll auch die grandiose Dekoration des Hallen-Foyers mit einer Fotoausstellung. Anja Kaiser und Heike Rudolph hatten sich dafür ins Zeug gelegt und ganze Arbeit geleistet. Das 120-jährige Jubiläum dürfte in der Geschichte des OGV Gaildorf in lebhafter Erinnerung bleiben.