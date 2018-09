Sulzbach-Laufen Zum Teil noch Originalzustand

Sulzbach-Laufen / Petra Zott

Ein weiterer Abschnitt der Stephan-Keck-Halle soll in Kürze saniert werden. Dafür werden Fördermittel beantragt.

Die finanziell angespannte Lage hatte den Beginn der Sanierung der in die Jahre gekommenen Stephan-Keck-Halle immer wieder verzögert. Doch nun ist ein Teil der Fördergelder in Gefahr. Die Gemeinde hofft, durch eine schnelle Ausschreibung und Vergabe noch in diesem Jahr zu erreichen, dass die Gelder für den zweiten Bauabschnitt über den 31. Dezember 2018 hinaus verlängert werden. Insgesamt wurden der Kochertalgemeinde Mittel aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) in Höhe von 214.040 Euro zugesagt.

Zuschuss droht zu verfallen

„Fördermittel zurückgeben geht gar nicht“, betonte Gemeinderat Manfred Schüle. Fraglich sei, ob man jemals wieder Mittel in solcher Höhe bekommen könne – vor allem da einiges, das jetzt im zweiten Bauabschnitt modernisiert werden soll, noch im Originalzustand aus den Siebzigerjahren ist. So sollen die WC und Außentoiletten saniert sowie die Hallen- und Bühnenbeleuchtung erneuert werden. Die Bühnendecke soll einen Brandschutzanstrich bekommen, die Beschallung soll ebenfalls erneuert und das Mobiliar ersetzt werden. Letzteres sei ein langersehnter Wunsch der Hallennutzer. Da inzwischen vermutlich halb Sulzbach einen Hallenschlüssel habe, soll es auch eine neue Schließanlage geben und mit den übrigen Gemeindebauten gekoppelt werden. So erhalte jeder Hallennutzer einen „gechipten“ Schlüssel, der nur für die zu nutzenden Räume verwendet werden könne.

Damit, so Bürgermeister Markus Bock, habe man die „akuten Themen“ abgearbeitet und könne für die ersten beiden Bauabschnitte mit rund 206.000 Euro an Fördermitteln rechnen. Mittelfristig seien zwar noch die Asphaltierung des Schotterparkplatzes und die Erneuerung der Heizungsanlage wichtig, die sich ebenfalls noch im Originalzustand befindet, doch wage er kaum zu hoffen, dass die Fördermittel über 2019 hinaus ein weiteres Mal verlängert werden. Rund 470.000 Euro an Investitionen umfasse der zweite Bauabschnitt, davon wären rund 40 Prozent der Nettokosten förderfähig, also rund 158.000 Euro. Die Gemeinde muss demnach 312.000 Euro Eigenmittel in den Haushalt 2019 einstellen.

Die Arbeiten für den ersten Bauabschnitt zur Modernisierung der Umkleiden waren Ende Juli vergeben worden und sollen in Kürze beginnen. Einstimmig folgten die Räte dem Vorschlag, bei den Gewerken Schreiner, Glaser, Fliesen, Sanitär und Heizung sowie Putz, Maler- und Lüftungsarbeiten Folgeaufträge an die Firmen des ersten Bauabschnittes zu vergeben. Entsprechende Angebotspreise, so die Verwaltung, lägen vor und seien annehmbar. Derzeit sei es schwer, Firmen für Aufträge zu interessieren. Bei den Gewerken Elektro, Beleuchtung und Mobiliar sollen entsprechende Angebote eingeholt werden. Damit hätte die Gemeinde die Chance, dass die Arbeiten zeitnah beginnen können. Ziel für die Gemeinde sei, das Projekt 2019 abzurechnen.