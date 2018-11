Fest Zum Jubiläum Feuershow mit Pferden

Gaildorf / swp

Der Verein wurde im Jahre 1958 gegründet und baute seine erste Reithalle 1966 am Kocher­ufer. Diese musste dann aber aufgrund der Kocherbegradigung wieder abgerissen werden. So entstand 1981 die jetzige Reithalle mit Reitplätzen. 2011 wurden dann vier Boxen für die Schulpferde und ein Heulager eingebaut. Über die Jahre gab es viele Veranstaltungen wie Englischturniere, Westernturniere, Zuchtstutenprüfungen, Schnitzeljagden, teilt der Verein weiter mit. Derzeit findet an sechs Tagen in der Woche für zahlreiche Kinder und Jugendliche Reitunterricht statt. Ebenso nutzen einige Privatreiter aus der Umgebung mit ihren Pferden die Halle. Seit einem Jahr unterhält der Reit- und Fahrverein zusätzlich eine Kooperationsgruppe mit der Parkschule.

Die Jubiläumsfeier startet am kommenden Sonntag, 25. November, um 15 Uhr in der Reithalle. Mit Darbietungen von Reitschülern und Vereinsmitgliedern; Nadja Liebig, Deutsche Meisterin in Pleasure und Trail; und „Action and Run“ mit Familie Wielatt will der Reitverein einen kleinen Einblick in die Pferdewelt geben. Anschließend können sich die Kinder beim Ponyreiten, Hufeisenwerfen und in der Malecke austoben. Zum Abschluss wird das Showteam Allegria seine spektakuläre Pferde-Feuershow präsentieren.

Am Sonntag, 2. Dezember, bietet der Verein zwischen 13 und 17 Uhr einen Reitkurs und einen Reitnachmittag für Anfänger an. Die Besucher können dann die Pferde putzen, satteln, reiten, füttern und versorgen. Zurzeit hat der Reit- und Fahrverein Gaildorf drei Vereinspferde im Stall stehen.