Unter dem Titel „Fichtenberg 2040“ will man in der Rottalgemeinde Fichtenberg jetzt an der Zukunft arbeiten. Die Bezeichnung „Zukunftswerkstatt Fichtenberg 2040“ sei zu lang, befanden die Listenvertreter, als sie sich zusammen mit Bürgermeister Roland Miola, der das Fichtenberger Futur akti...