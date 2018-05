Gaildorf Züblin gibt Produktion in Gaildorf auf

Gaildorf / Klaus Michael Oßwald

Nach sieben Jahren passt die frühere Traditionsfirma Stephan Holzbau nicht mehr ins Konzept des Züblin-Konzerns. 60 Mitarbeiter sind betroffen. Im August wird die letzte Schicht gefahren.

Erst vor wenigen Tagen hat das Holzbau-Unternehmen Züblin Timber den Zuschlag für den Bau des neuen Nationalpark-Besucherzentrums im Schwarzwald bekommen. Das ist auch von Mitarbeitern am Standort Gaildorf mit Genugtuung zur Kenntnis genommen worden. Allerdings dürfte zu diesem Zeitpunkt die Entscheidung in der Chefetage bereits gefallen sein: Im traditionsreichen Werk in der Gaildorfer Gartenstraße – früher Ingenieur-Holzbau Paul Stephan – soll in Zukunft nicht mehr produziert werden.

Der Konzern plant, das operative Geschäft mit derzeit etwa 60 Beschäftigen aufzugeben. Das Ingenieurbüro mit etwas mehr als 20 Mitarbeitern ist dem Vernehmen nach nicht betroffen. Am Dienstag wurde die Gaildorfer Belegschaft – nach Firmenangaben sind es derzeit 86 Mitarbeiter – über die Pläne informiert. Gestern das gleiche Prozedere vor der 200-köpfigen Belegschaft im Werk Aichach, wo künftig verstärkt die Musik spielt.

Holzingenieurbau bleibt

Als deutscher Marktführer im Hoch- und Ingenieurbau sei man „auf die Realisierung anspruchsvoller Bauprojekte, insbesondere auf deren schlüsselfertige Errichtung, fokussiert,“ heißt es dazu in einer am Donnerstag veröffentlichten Erklärung des Unternehmens. Man werde künftig den Fokus stärker auf diese Segmente richten. Mit der Folge: Züblin werde in Gaildorf – wo 2017 ein Jahresumsatz von rund 12 Millionen Euro erwirtschaftet wurde – die Produktion von Brettschichtholz-Sonderbauteilen einstellen. Unverändert werde jedoch der Holzingenieurbau „weiterhin strategisch wichtiges Geschäftsfeld“ bleiben.

Brettschichtholz, wie es in Gaildorf seit Jahrzehnten und damit schon lange vor der Ära Züblin hergestellt wird, „findet seinen Einsatz vorwiegend im Nicht-­Wohnungsbau“, holt Züblin-Vorstandsmitglied Ulrich Weinmann etwas weiter aus. Und obwohl das Unternehmen „immer wieder ingenieurtechnisch anspruchsvolle Holzbauprojekte abwickelt“, seien solche „nicht geeignet, eine kontinuierliche und rentable Produktionsauslastung zu gewährleisten.“ Anders verhalte es sich mit den Brettsperrholzelementen, die in Aichach gefertigt werden. Diese Produkte hätten einen direkteren Bezug zu dem, was Züblin als „Kernkompetenz“ bezeichnet.

Für den Wirtschaftsstandort Gaildorf sei das eine „sehr schlechte Nachricht!“ So kommentiert Bürgermeister Frank Zimmermann die Entscheidung im Hause Züblin Timber. Erst im Jahr 2011 hatte der Baukonzern Ed. Züblin AG mit Sitz in Stuttgart, Tochter-Unternehmen des österreichischen Strabag-Konzerns, die Holzbauaktivitäten des seit 1929 in Gaildorf ansässigen Unternehmens Paul Stephan GmbH & Co KG übernommen. Und die Versicherung abgegeben, das Werk im Zentrum des Limpurger Landes zu erhalten.

Zuletzt Millionen investiert

Bereits ein Jahr später, 2012, soll nach Informationen unserer Zeitung diese Entscheidung zumindest in Teilen des Vorstands kritisch hinterfragt worden sein. Das Ergebnis ist hinreichend bekannt: Es blieb beim Bekenntnis zu Gaildorf. Der Konzern investierte 2013 und 2014 sogar noch 5,5 Millionen Euro in sein Werk im Kochertal, nun eines der modernsten seiner Art in Europa.

Für Rathauschef Zimmermann war diese Entwicklung „ein klares Zeichen dafür, dass es sich hier um eine langfristige Angelegenheit“ handeln würde. Jetzt das Gegenteil wahrnehmen zu müssen, falle ihm schwer. Nicht zuletzt auch mit Blick auf die umfangreiche Referenzliste des Gaildorfer Werks mit spektakulären Industrie- und Gewerbebauten, Sport- und Freizeitanlagen, Ausstellungs- und Messehallen, Brücken und dergleichen mehr.

Nun naht die letzte Schicht. Die soll voraussichtlich Ende August gefahren werden. Bis dahin will Züblin die Produktion schrittweise herunterfahren. Angestrebt werde, den 60 betroffenen Mitarbeitern „eine Weiterbeschäftigung im Konzern zu ermöglichen“.

Betriebsrat verhandelt

Das ist auch im Interesse des Betriebsrats. Gemeinsam mit dem Gesamtbetriebsrat der Züblin AG habe man „bis zum Schluss versucht, die Produktion zu erhalten“, versichert Vorsitzender Markus Klaus. Doch sei es nicht gelungen, diese unternehmerische Entscheidung zu verhindern. Ziel sei es nun, den Kolleginnen und Kollegen „einen weiteren Verbleib im Konzern zu ermöglichen“. Fachkräfte am Arbeitsmarkt seien sehr begehrt, und deshalb wolle sich das Unternehmen die Fachkompetenz erhalten. Man unterstütze die betroffenen Mitarbeiter bei der Vermittlung und versuche, „die Folgen für den Einzelnen abzumildern“ – sollte eine Weiterbeschäftigung unter dem Dach der Züblin-Gruppe nicht möglich sein.

Nutzung des Areals noch offen

Was die Nutzung oder Verwertung des zweieinhalb Hektar großen Areals samt Gebäuden anbelangt, ist dem Vernehmen nach noch alles offen. Man gehe jedoch davon aus, „dass erst im Lauf des Jahres die Maschinen aus den Werkshallen geräumt werden können“, sagt eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage.

Trotz aller Betroffenheit auf dem Rathaus wird dort der Fall Züblin nicht als Entscheidung gegen Gaildorf gesehen. Mehr noch: Der Wirtschaftsstandort „bleibt attraktiv“, betont Pressesprecher Dr. Daniel Kuhn.