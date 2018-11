Klimaschutz Ziel: 4,7 Tonnen Kohlendioxid pro Bürger

Rems-Murr-Kreis / swp

Mit zahlreichen Klimaschutz-Aktivitäten hat

die Kreisverwaltung seit 2008 eine deutliche CO 2 -Reduktion erzielt – das zeigt die Energie- und CO 2 -Bilanz für den Rems-Murr-Kreis. Für die kommenden vier Jahre hat die Kreisverwaltung ein neues Klimaschutz-Handlungsprogramm mit ambitioniertem Ziel vorgelegt: Bis 2030 soll der jährliche Kohlendioxidausstoß

im Rems-Murr-Kreis auf 4,7 Tonnen je Kreisbürger gesenkt werden.

Um dieses Ziel zu erreichen, sei die Mitwirkung aller gesellschaftlichen Akteure unentbehrlich. Nur mit den Kräften und Ideen der Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Vereine und Schulen erreiche der Klimaschutz alle Nischen und Ecken des Landkreises. Der Kreistag hat das Konzept in seiner Sitzung am 19. November in Weinstadt-Großheppach mit großer Mehrheit beschlossen.

Mit dem Ziel, möglichst viel CO 2 einzusparen, hat die Geschäftsstelle Klimaschutz eine Reihe von Projekten für die Jahre 2019 bis 2022 entwickelt. Dabei soll weiterhin nicht nur die Kreisverwaltung, sondern der Kreiskonzern mit seinen Beteiligungsunternehmen Vorbild in Sachen Klimaschutz sein. So sollen beispielsweise weitere Fotovoltaikanlagen auf den Dächern der beruflichen Schulzentren sowie der Backanger Außenstelle des Landratsamts installiert werden. Rund 400 000 Kilogramm CO 2 jährlich lassen sich so einsparen.

Mit dem „Dritten Klimaschutz-Handlungsprogramm für den Rems-Murr-Kreis 2019 bis 2022 – Klimaschutz zum Mitmachen“ lädt die Verwaltung alle Akteure ein, bei den vielfältigen Klimaschutz-Angeboten mitzuwirken. Zum Schutz des Landkreises und für den Erhalt der Lebensgrundlage zukünftiger Generationen. Wer seine Ideen einbringen möchte und zusammen mit der Kreisverwaltung gegen den Klimawandel wirken möchte, kann sich bei der Geschäftsstelle Klimaschutz melden.

Ansprechpartnerin ist deren Leiterin, Felicia Wurster. Sie ist unter Telefon 0 71 51 / 5 01 2 55 oder 0 71 51 / 5 01 27 89 und der E-Mailadresse f.wurster@rems-murr-kreis.de erreichbar.