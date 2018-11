Literatur Zeitreise in die wilden Siebziger

Zeitreise in die wilden Siebziger

Oberrot / Andreas Balko

Musikalisch-literarische Abende mit dem Schriftsteller Titus Simon aus Wolfenbrück und dem Oberroter Liedpoeten, Sänger und Gitarristen Erik Beisswenger im Oberroter Rathaussaal haben bereits Tradition. Am Freitag trug der Autor ausgewählte Passagen aus dem dritten und nunmehr letzten Band einer Familiensaga vor, die an der Grenze zwischen dem Schwäbisch-Fränkischen und dem Hohenlohischen spielt. Passend zu den Texten trug Erik Beisswenger Lieder vor, die unter die Haut gingen.

Der schwierigste Band

Nach „Hundsgeschrei“, das in der Nazizeit angesiedelt ist, und „Kirmeskind“, dessen Handlung in der Nachkriegszeit spielt, führt der Band „Kleinstadt-Hippies“ von Titus Simon in die wilden 70er-Jahre. Für Simon war dieser dritte Band der Schwierigste, da er diese Zeit erlebt hat, aber keinen autobiografischen Roman schreiben wollte. Im Buch geht es um eine Kleinstadt-Clique um Aron Winter. Deren Protagonisten wollen dem Mief des Heimatortes und ihren spießigen Elternhäusern entfliehen und alles anders machen. Dazu gehören das Herumexperimentieren mit Drogen und freier Liebe, politischer Aktionismus und alternatives Landleben.

Pubertierende Jugendliche

Die erste Textauswahl schildert eine Szene auf dem Seelbacher Marktplatz rund um den Brunnen, wo sich die pubertierenden Jugendlichen in Cliquen versammeln. Wenn Titus Simon mit sonorer Stimme liest, hat er die ungeteilte Aufmerksamkeit der Hörerschaft. Er moduliert immer wieder Stimmlage und Lautstärke und macht so die Lesung zu einem Hörereignis. Erik Beisswenger singt passend zur Lesung „Am Brunnen vor dem Tore“, und zwar in Liedermachermanier, wie sie nicht besser in die damalige Zeit passen kann.

Die zweite Passage führt die Hörer an diesem Abend in eine Landkommune, deren Bewohner sich von den bürgerlichen Beschränkungen frei machen wollen, sich jedoch vom Anführer der Wohngemeinschaft dominieren lassen. Erik Beisswenger berichtet nach der Lesung von seinen eigenen Erlebnissen in einer Wohn- und Arbeitsgemeinschaft und wie schwierig es damals war, den Wehrdienst zu verweigern. Dazu passend singt er das Lied „Der Deserteur“ (Le déserteur) von Boris Vian.

Die nächste Lesung führt nach Israel, wo Aron im Rahmen eines Einsatzes von Aktion Sühnezeichen den todkranken David Rosenzweig betreut. In nächtlichen Gesprächen erfährt Aron mehr von dem Grauen der Konzentrationslager, als er je in der Schule erfahren hat. In dieser Textpassage spielt das Gedicht „Roter Mohn“ von Otto Biermann eine Rolle. Beisswenger trägt eindrucksvoll eine Vertonung des Gedichts vor.

Der Konflikt zwischen Christoph Böhringer, einer weiteren Hauptfigur des Buches, und dessen Vater ist Mittelpunkt der dritten Lesung. Um seinen Vater zu verletzen und sich innerlich von diesem zu befreien, begeht er einen Tabubruch und schläft mit dessen Geliebter. Mit dieser Textauswahl hatte Erik Beisswenger nicht gerechnet. „Wir arbeiten schon eine Weile zusammen, überraschen einander aber immer wieder“, meint er schmunzelnd. Und so passt das nächste Lied zwar nicht ganz zu der Lesung, berührt jedoch emotional tief. Beisswenger trägt das Gedicht „Andre, die das Land so sehr nicht liebten“ von Theodor Kramer in einer Vertonung des bekannten Liedermacherduos „Zupfgeigenhansel“ vor.

Zeitreise in die Zwanziger

Die vorletzte Lesung führt zurück in die Mitte der Zwanzigerjahre, zur Hochzeit von Julie Katzenstein, der unkonventionellen Großmutter von Christoph. Sie ist eine der Lieblingsfiguren von Titus Simon. Bei der Hochzeits- feier rezitiert der Dichterfreund Hans Böttinger alias Joachim Ringelnatz sein Gedicht „Ich habe an deiner Brüste Altar die Nacht bei dir durchsonnen“, was zu einem handfesten Skandal führt. Dieses Gedicht trug Erik Beisswenger einfühlsam als Lied vor.

„Heute hier, morgen dort“

In der letzten Rezitation aus dem Roman geht es um ein Treffen der ehemaligen Clique nach langer Zeit und der Frage, was aus ihnen geworden ist. Den musikalischen Abschluss des Abends gestaltet Erik Beisswenger mit einem Lied, das auf dem Text „Verbrennt mich“ von Oskar Maria Graf fußt. Graf hatte damit dagegen protestiert, dass seine Werke nicht auf die Liste der verbotenen Bücher gesetzt worden waren und er damit vom Nazi-Regime vereinnahmt wurde.

„Heute hier – morgen dort“ von Hannes Wader bildet am Ende die Zugabe.