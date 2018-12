Tradition Zauberer, Trommler, Blechbläser

Großerlach / swp

Am dritten Adventswochenende öffnet die Erlacher Höhe ihre Türen und Tore zum Adventsmarkt.

Über 20 Aussteller präsentieren am Samstag, 15. Dezember, von 14 bis 19 Uhr und am Sonntag, 16. Dezember, von 12 bis 18 Uhr im Bullenstall ihr Repertoire an Handgearbeitetem aus der Region. Hier findet man Selbstgenähtes, Taschen, Schmuck in verschiedenen Varianten, selbstbemalte Weihnachtskugeln, Krippenfiguren, Dekoratives aus Holz, hausgemachte Marmeladen, Weihnachtsgebäck und vieles mehr. Als musikalische Gäste treten der Chor des Erlacher Pflegeheims, der Chor Da Capo aus Murrhardt und die Backnanger Jagdhornbläser auf. Die Feuerspinner treten am Samstag um 17.30 Uhr mit ihrer Feuer- und Trommelshow auf.

Kinder können sich ab 16 Uhr eine eigene Fackel basteln. Illusionist Tommy Bright unterhält die Besucher am Sonntag um 13.30 Uhr mit seiner Zaubershow. Führungen durch die Einrichtungen werden am Samstag um 15.30 Uhr und am Sonntag um 14.30 Uhr angeboten. Mit einer Abendandacht von Vikar Jonathan Wahl und dem Posaunenchor Großerlach klingt der Adventsmarkt am Sonntag um 17 Uhr aus.