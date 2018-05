Kirche Zauberei mit Botschaft

Fichtenberg / Brigitte Hofmann

Dass er der bekannteste Künstler aus Kleinaspach sei, wie von Pfarrerin Ursula Braxmaier angekündigt, lässt Tommy Bright nicht gelten. Den Titel gibt er gern an Andrea Berg weiter, die 200 Meter von ihm entfernt zu Hause ist. Nun gut, sie kann vielleicht schöner singen als er, dafür kann er bestimmt viel besser zaubern. Er hantiert mit Seilen, die er nach Belieben kürzt oder verlängert, lässt Bälle verschwinden und holt sie auch wieder hervor, und Kartentricks hat er natürlich auch drauf. Nein, er vollbringe keine Wunder, sagt er, die Zauberei basiere auf Illusion und optischer Täuschung. Uli Braxmaier muss für ein lustiges Experiment zum Thema Gedankenübertragung herhalten, und weil ein Zauberer manchmal Assistentinnen benötigt, bittet er Lena und Leni auf die Bühne. Sie zählen zur Fraktion der Mädchen-Jungschar, die an diesem Nachmittag beim Seniorenkreis „Fichtenberger Spätlese“ im Gemeindehaus zu Gast sein dürfen. Sie staunen ebenso wie die älteren Herrschaften, was der Mann mit dem Hut und den flinken Fingern so alles fertigbringt.

Göttlicher Plan

Zauberkunst ist die eine Seite, christliche Botschaften zu vermitteln, die andere. Tommy Bright, der mit richtigem Namen Michael Albrecht heißt, verknüpft beide. Auf fröhliche Weise lässt er das Publikum teilhaben an seinen Gedanken über Gott und die Welt. Einmal bedient er sich eines Klingelbeutels, schüttet Bettfedern aus und bläst sie in alle Richtungen. Damit macht er klar, wie schnell sich auch Gerüchte verbreiten können. Oder Worte, die verletzen und die man, einmal ausgesprochen, nie mehr einsammeln oder zurücknehmen kann. Mittels eines Zauberwürfels, auf dem er ein farbliches Chaos entfacht, will er zeigen, dass es im Leben oft ganz anders läuft als geplant. Aber auch dann dürfe man sicher sein, dass es einen göttlichen Plan gebe und man nie allein dastehe, erklärt er. Michael Albrecht steht mitten im Leben, ist verheiratet, Vater von vier Jungs, ausgebildeter Jugendreferent und zudem als Prediger in der evangelischen Landeskirche unterwegs.

Einmal im Monat trifft sich der Seniorenkreis „Fichtenberger Spätlese“ im Gemeindehaus. Ein Vorbereitungsteam schafft den Rahmen, kocht Kaffee und bewirtet. Das Kuchenbüfett richtet die Bäckerei Sanwald her. Dank des Sponsorings von VR-Bank und Sparkasse ist die Kirchengemeinde in der Lage, so eine Zaubershow kostenlos anzubieten. Die Frauen und Männer erfreuen sich an der Unterhaltung auf der Bühne ebenso wie an lebhaften Gesprächen an den Tischen. Wer gerne dabei sein möchte, aber keine Fahrgelegenheit hat, wird abgeholt und wieder heimgebracht.

Beim nächsten Seniorennachmittag am Donnerstag, 14. Juni, ist der Mundartdichter Hanns-Otto Oechsle aus Oberstenfeld mit von der Partie. Er lässt wissen, dass ein Schwabe „A Lebe lang Schwoab“ sei.

Im Juli steigt das Sommerfest im Gemeindehaus-Garten und nach der Sommerpause referiert die Gaildorfer Stadtarchivarin Dr. Heike Krause über die Geschichte der Arwa.