Sicherheit Zahl der Einsätze hat sich verdoppelt

Richard Färber

Wenn’s brennt oder wenn technische Hilfe geleistet werden muss, dann sind sie da. 26 Mal musste die Fichtenberger freiwillige Feuerwehr im vergangenen Jahr ausrücken, fast doppelt so oft wie im Vorjahr. Zwölf Personen konnten aus Notlagen gerettet werden, in einem Fall kamen die Helfer zu spät.

Vereinbarung mit Oberrot

Allerdings reicht die Zahl der Aktiven, auch wenn sie um vier auf 37 gewachsen ist, derzeit nicht aus, um die Tagesverfügbarkeit zu garantieren. „Es fehlt noch ein Stückchen, aber wir arbeiten dran“, erklärte Feuerwehrkommandant Klaus Schmidt kürzlich im Fichtenberger Gemeinderat. Bis dahin wird die Gemeinde die Vereinbarung erneuern, die mit der Gemeinde Oberrot getroffen wurde, um die Tagesverfügbarkeit gewährleisten zu können.

Personell macht sich offenbar die Jugendarbeit der Feuerwehr bemerkbar. Die fünf Neulinge, die im Berichtsjahr, also seit September 2017, die Grundausbildung absolviert haben, werden nicht die letzten sein. Zwei der neuen Aktiven waren Nebeneinsteiger, drei kamen aus der Jugendfeuerwehr. Dieser Nachwuchspool hat derzeit 14 Mitglieder, es ist also mit weiterem Zuwachs für die Aktiven-Abteilung zu rechnen. Auch der künftige Nachwuchs steht bereits in den Startlöchern: Unter dem Titel „Nachwuchs 2.0“ werden 20 Kinder betreut.

Man müsse auch den Arbeitgebern danken, die freiwillige Feuerwehrleute einstellen und im Alarmfall klaglos ziehen lassen, betonte Schmidt. Und den Feuerwehrleuten selbst, die nicht nur bei Einsätzen ihre Freizeit opfern. Acht Aktive haben sich an einem Wochenende in Sachen Absturzsicherung ausbilden lassen, drei die Prüfung zum Atemschutzgeräteträger absolviert, zwei weitere beginnen diese Ausbildung demnächst.

Das bayrische Leistungsabzeichen tragen nun acht der Fichtenberger Feuerwehrleute, drei lassen sich zu Jugendgruppenleitern ausbilden, einer absolviert derzeit die Maschinistenausbildung in Gaildorf – den Führerschein finanziert sein Arbeitgeber. Da der Unimog außer Dienst gestellt wird, herrsche Handlungsbedarf, so Schmidt: Es fehle an Fahrern beziehungsweise an Kameraden mit dem richtigen Führerschein.

Den Kundendienst an den Löschfahrzeugen erledigen die Fichtenberger Floriansjünger selbst. Den Kameraden, die eine Kfz-Ausbildung mitbringen, steht dafür eine örtliche Lkw-Werkstatt zur Verfügung. Auch um die Einrichtung des neuen Löschfahrzeuges HLF 10 kümmern sich die Floriansjünger ehrenamtlich.

Für Einsatz bereit

Drei Arbeitstage habe man beim Hersteller verbracht, erklärte Schmidt, die beteiligten Kameraden hätten dafür Urlaub genommen. Markierungen und andere Beklebungen am neuen Löschfahrzeug soll auf Vorschlag der Feuerwehr übrigens der Hersteller übernehmen. Ursprünglich wollte man diese Arbeiten vor Ort in Fichtenberg selbst erledigen. Die Umfeldmarkierungen müssten für die Abnahme durch den TÜV beim Hersteller ohnehin angebracht sein, erklärte Schmidt, und die Komplett-Beklebung sei Voraussetzung für die Zulassung zum feuerwehrtechnischen Einsatz.