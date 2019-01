Kommunalwahl xx

Gaildorf / jjs

Bei der Kommunalwahl am 26. Mai werden auch die Kreisräte in den Landkreisen neu gewählt. Gaildorfs Bürgermeister Frank Zimmermann hat jetzt erklärt, dass er für den Haller Kreistag auf der Liste der CDU kandidieren möchte. „Die CDU ist auf mich zugekommen. Da musste ich nicht lange überlegen“, so Zimmermann bei der Veranstaltung der CDU Limpurger Land mit der Europaabgeordneten Inge Gräßle. „Es ist eine Pflicht, die drittgrößte Stadt im Kreis im Kreistag zu vertreten.“ Es sei klar, dass im Kreistag auch Parteipolitik eine Rolle spiele, ebenso das Parteibuch. „Ich werde deshalb in die CDU eintreten“, versprach Zimmermann. Mathias Munz, Vorsitzender des Gemeindeverbandes CDU Limpurger Land, freute sich über die Entscheidung.