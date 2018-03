Schulwahl x

Abtsgmünd / swp

Zahlreiche Familien haben kürzlich den Info-Abend der Friedrich-von-Keller-Schule genutzt. Die Schule konnte in Gruppen bei sachkundiger Führung durch ältere Schüler erkundet werden. Die Schulleitung informierte währenddessen die Eltern umfassend über die Bildungsgänge der Realschule und der Werkrealschule sowie über die neue offene Ganztagesschule und die Mensa, die im kommenden Schuljahr starten.

Die Auswahl der weiterführenden Schule an sich ist schon ein spannendes Thema. Hinzu kommen Veränderungen in der Schulpolitik durch die Einführung eines gemeinsamen Bildungsplans für Werkreal-, Realschule und Gemeinschaftsschule, in dem unterschiedliche Niveaus und Ebenen ausgewiesen sind.

An der Friedrich-von-Keller- Verbundschule mit Werkreal- und Realschule hätten die Schüler durch die Orientierungsstufe sowie zusätzliche Förderung in der Werkrealschule und den Ausblick auf neue Räume optimale Voraussetzungen für alle mittleren Bildungsabschlüsse, meinte Schulleiter Stefan Schempp. Zudem wies er darauf hin, dass der zweite Bauabschnitt im September dieses Jahres fertiggestellt sein wird. Es entstehen eine Mensa, Ganztagsräume und zusammengelegte neue naturwissenschaftliche Räume.

Für die Erkundungstour hatten Lehrkräfte und Schüler aufwändige Aktionen und Versuche sowie musikalische Darbietungen im ganzen Schulgebäude vorbereitet, um den Neulingen einen umfassenden Einblick in den Schulalltag zu geben. Auch eine unverbindliche Vormerkung war möglich und wurde rege genutzt.

Landesweit festgesetzte Zeiten

Die Anmeldung zur Werkreal- und Realschule ist zu landesweit festgesetzten Zeiten am 21. und 22. März möglich. Die Anmeldezeiten an der Friedrich-von-Keller-Schule sind am Mittwoch, 21. März, von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr, und am Donnerstag, 22. März, von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr.

Zur Anmeldung bitte folgende Unterlagen mitbringen: Bescheinigung der Grundschule über den Besuch der 4. Klasse, Bestätigung über ein Info- und Beratungsgespräch mit den Erziehungsberechtigten, Grundschulempfehlung, Geburtsurkunde oder Stammbuch und ein Passbild, falls eine Busfahrkarte benötigt wird.

Info Bei Fragen zur Schulanmeldung können sich Eltern im Schulsekretariat, Telefon 0 73 66 / 91 92 54, melden.