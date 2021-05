Im März wurde im Technischen Ausschuss der Stadt Gaildorf ein offener Brief von Karl Eichele behandelt, in dem es um sozialen Wohnungsbau ging. Der SPD-Kreisrat bat um Auskünfte zum Bestand an städtischen Mietwohnungen und Wohnraum-Angeboten für Menschen in Notlagen. Petra Zott vom Gaildorfer Ku...