Verkehr Wo endet die geschlossene Ortschaft?

Fichtenberg / Richard Färber

Einige Anwohner in der Erlenhofer Straße in Fichtenberg möchten die Ortstafel um 200 Meter in Richtung Erlenhof versetzen. Neun Familien haben die Forderung unterzeichnet, die dann an die Verwaltung geschickt wurde. Den Grund formulierte einer der Unterzeichner in der Bürgerfragestunde des Gemeinderates am vergangenen Freitag: „übelste Raserei“. Die Straße verläuft parallel zum Diebach-Stausee und auch an der BMX-Strecke vorbei, die vor einigen Jahren im Ferienprogramm gebaut wurde und hauptsächlich von Kindern und Jugendlichen genutzt wird. Würde die Ortstafel dort aufgestellt, würde wenigstens bis dorthin Tempo 50 gelten, argumentieren die Anwohner. Dann könnte man auch einen gewissen Kontrolldruck aufbauen, um eilige Autofahrer zur Räson zu bringen.

Man sei ohnehin erstaunt, dass das Schild nicht automatisch weiterwandere, so der Vertreter der betroffenen Familien. Immerhin gebe es mittlerweile das Baugebiet „Hofloch II“ westlich der Erlenhofer Straße. Die Zufahrt zu diesem Baugebiet befindet sich derzeit jenseits der Ortstafel, also außerhalb der geschlossenen Ortschaft.

Die Gemeinde kann allerdings nicht viel unternehmen. „Wir sind nicht die Verkehrsbehörde“, machte Bürgermeister Roland Miola deutlich. Zwar könne der Gemeinderat, wenn ihm das Protokoll der letzten Verkehrsschau vorgelegt wird, einen entsprechenden Antrag formulieren, der Schuss könnte dann allerdings auch nach hinten losgehen.

„Kann nach hinten losgehen“

Sprich: Es gibt Verwaltungsvorschriften zur Straßenverkehrsordnung und die sehen Ortstafeln dort vor, wo die Bebauung beginnt beziehungsweise endet. Der jetzige Standort der Ortstafel kurz nach der Einmündung zur Dammstraße wurde auf Wunsch des Gemeinderates und mit Rücksicht auf Fußgänger gewählt, obwohl er die Verwaltungsvorschrift nicht erfüllt. Zwar gibt es dort Gebäude, sie liegen allerdings nicht unmittelbar an der Straße und werden auch nicht von der Kreisstraße aus erschlossen. Würde die Verkehrsbehörde streng nach Vorschrift entscheiden, müsste die Ortstafel nicht in Richtung Erlenhof, sondern nach Fichtenberg hineinverschoben werden.

Das Protokoll der Verkehrsschau, die vor Kurzem durchgeführt wurde, wird dem Gemeinderat in einer der nächsten Sitzungen vorgelegt. Dann werde man gegebenenfalls auch über die Bahnhofstraße sprechen müssen, sagte Miola. Der Gemeinderat hatte vor einigen Jahren Tempo 30 für den gesamten Ortskern beschlossen, die gut ausgebaute und übersichtliche Bahnhofstraße eingeschlossen.

Nicht nur Autofahrer finden das übertrieben, auch bei der Verkehrsschau wurden Bedenken laut. Es sei zu erwägen, so Miola, ob man dort wieder Tempo 50 einführen wolle.