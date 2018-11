Austausch Wo die Schule einen Tempel hat

Gaildorf / swp

Schon seit vielen Jahren gibt es am Gaildorfer Schenk-von-Limpurg-­Gymnasium Gaildorf die Tradition, dass die Schüler in einer AG Chinesisch lernen können. Seit dem vergangenen Jahr hat das Gymnasium durch die Unterstützung der Deutsch-Chinesischen Gesellschaft nun auch eine Partnerschule in China: die „Wenling Xinhe High School“.

Der Partnerschaftsvertrag sieht vor, dass Schüler und Lehrer beider Länder ihren Horizont in Bezug auf Geschichte, Kultur und Sitten und Gebräuche des jeweils anderen Landes erweitern, dass die Freundschaft zwischen beiden Ländern und den Jugendlichen gefestigt und eine langfristige Kooperation im Bereich der Pädagogik, der Didaktik und des Schulmanagements entstehen soll. Die Bürgerstiftung Gaildorf unterstützt diesen Austausch großzügig.

Gegenbesuch in den Ferien

Im Sommer kam eine erste Delegation der Schule für eine Woche nach Gaildorf. Am ersten Herbstferientag machte sich eine Gruppe aus 33 Schülern und fünf Begleitpersonen, darunter Schulleiterin Angela Rücker und China-Kenner Wolfgang Frey, für einen Gegenbesuch auf die lange Reise. Hier ihr Bericht:

Nach 21 Stunden Reisezeit kamen wir zunächst erschöpft in Shanghai an. Das hielt uns aber nicht davon ab, sofort mit den Besichtigungen zu beginnen. Und zu sehen gibt es im Land der Superlative reichlich, zum Beispiel das Wirtschaftszentrum Pudong-Neustadt, in dem sich ein Wolkenkratzer an den anderen reiht. Vom 80. Stockwerk des Jin-Mao-Towers hat man alles wunderbar im Blick. Auch den mächtigen Jangtse-Fluss, der sich mit seinem gelblich-braunen Wasser majestätisch durch die Stadt windet. Dessen Uferpromenade gleicht am Abend einem bunten Lichtermeer, denn jedes der sehr individuell gestalteten Gebäude bietet mehr an Beleuchtung und Farbspiel als das andere. Der Höhepunkt der zwei Tage in Shanghai war der Besuch des berühmten Yu-Gartens, in dem viele Elemente des Zen-Buddhismus in die Gartengestaltung eingeflossen sind. Daran, dass zwischen Tempeln, Pagoden und gestalteten Baumgruppen immer wieder auch Wolkenkratzer durchblitzen, kann man sehen, dass Tradition und Moderne in China keine Gegensätze sind, sondern sich wunderbar zu einem Gesamtbild vereinen.

Die Reise führte uns dann über Suzhou und Hangzhou nach Wenling. Vielerlei stand auf unserem Programm: eine Bootsfahrt auf dem berühmten „Kaiserkanal“, eine Besichtigung in einer Seidenfabrik, in der wir die zahlreichen Produktionsschritte von der Seidenraupe bis hin zum fertigen Seidenschal kennenlernen konnten, der Besuch einer Teeplantage mit Verkostung von grünem Tee und ein Bummel über die Shantang-Straße, in der neben traditioneller Handwerkskunst auch täglich frische Lebensmittel für die chinesische Küche oder die traditionelle chinesische Medizin wie Krabben, Nüsse, verschiedene Wurzeln, eingelegte Schlangen und andere Besonderheiten erworben werden können.

Auch der sechstägige Schulbesuch bestätigt, dass China ein Land der Superlative ist: So gehen an unsere Partnerschule weit über 2000 Schüler der Klassenstufen 10 bis 12. Sie werden von 259 Lehrern unterrichtet. Ein Schultag beginnt normalerweise kurz nach 7 Uhr und endet gegen 21 Uhr. Danach wird natürlich noch gelernt! In der Mensa werden täglich zwölf vegetarische und zwölf fleischhaltige Gerichte zur freien Auswahl angeboten. Hungrig steht hier keiner vom Tisch auf! Neben klassischen Fächern wie Mathematik, Physik, Chinesisch und Englisch stehen hier aber auch Gymnastik auf dem Schulhof für alle, Tai-Chi, Kalligrafie und Siegelschnitzerei auf dem Programm. Dass die Schule neben modernster technischer Ausstattung auch über einen eigenen Teich, einen Tempel und eine Pagode verfügt, an der Schüler zum Dank für gute Leistungen Süßigkeiten ablegen, zeigt, dass auch fernab der großen Zentren Chinas die Verbindung aus Tradition und Moderne gelungen gelebt wird.

Info Im Blog der Bürgerstiftung (www.gaildorf.de, Rubrik „Kultur“, Blog Stipendium) findet man Berichte und Bilder.