Gesellschaft Wille zu Kooperation und Verständigung beschworen

Oberrot / Andreas Balko

Im Anschluss an den Gottesdienst in der evangelischen Bonifatius-Kirche Oberrot fand am letzten Sonntag beim Denkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs die diesjährige Gedenkfeier anlässlich des Volkstrauertags statt. Seit 1926 wird der Volkstrauertag in Deutschland begangen. Die erste Gedenkstunde fand 1922 im Reichstag statt.

Bereits der Gottesdienst war auf das Ende des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren ausgerichtet gewesen. Besorgt äußerte sich Bürgermeister Daniel Bullinger in seiner Rede zum Volkstrauertag darüber, dass trotz der hohen Anzahl von Opfern in den beiden Weltkriegen langsam und beständig in Europa national-populistische Stimmen lauter werden. Nur Europa biete eine gemeinsame Basis, auf der die Vielfalt des Kontinents friedlich gelebt werden könne. Deshalb begreift Bullinger den Volkstrauertag auch als einen Tag des Engagements für ein gelingendes Miteinander in Europa. Der Bürgermeister sieht die Verantwortung für Frieden nicht nur bei Politikern. Jeder Einzelne sei aufgerufen, Frieden aufs Neue jeden Tag zu leben. Helmut Keilhofer, Vorsitzender des Ortsverbandes Rottal des Sozialverbandes VdK rief in seiner Ansprache dazu auf, den Tod der Opfer von Krieg, Terror und Gewalt als Verpflichtung zu sehen, aus der Vergangenheit zu lernen. „Nur Versöhnung, Kooperation und Verständigung schaffen einen dauerhaften Frieden“, betonte er. Mit besorgtem Blick auf das Vordringen nationalistisch-fremdenfeindlicher Parolen in der Gesellschaft sprach er sich dafür aus, den Volkstrauertag auch als Anlass zu nehmen, sich mit den billigen Parolen auseinanderzusetzen, die Menschen anderer Herkunft, Religion und Hautfarbe abwerten.

Im Anschluss an die Reden legten Bürgermeister Daniel Bullinger und die Frauenvertreterin des Ortsverbandes, Gerlinde Eymann, am Kriegerdenkmal einen Kranz nieder. Musikalisch umrahmt wurde die Feier auf dem Kirchplatz vom Männergesangverein Oberrot unter Leitung von Barbara Geist.