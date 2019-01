Jubiläum Wiener Spezialitäten zum Geburtstag

Ruppertshofen / swp

Der Männergesangverein (MGV) Waldlust Birkenlohe feiert sein 90-jähriges Bestehen.

Trotz heftigen Schneetreibens war die Jägerfeldhalle in Ruppertshofen am Samstag fast bis auf den letzten Platz belegt. Der MGV startete das Jubiläumsfest mit dem Begrüßungslied „Stimmt ein in unser Lied“, ehe der Vorsitzende Andreas Blümle die Gäste und Ehrengäste begrüßte und das Mikrofon an Moderator Michael Blattner übergab. Die Sänger trugen den Männerchorsatz von Walter Geiger „Lieder so schön wie die Heimat“ vor. Bei den anschließenden Wiener Spezialitäten zeigten sie unter der Leitung von Heiner Schüle ihr Können. Martin Thorwarth war kurzfristig als Pianist eingesprungen.

Peter Ugele vom Gesangverein Eintracht Frickenhofen überbrachte die Glückwünsche, ehe Dirigent Gerhard Böhm zwei Lieder von Valentin Rathgeber aus dem Augsburger Tafelkonfekt „Alleweil ein wenig lustig“ und „Meine Stimme klinge“ mit dem Chor intonierte. Auch das schwäbische Tanzlied „Rosenstock Holderblüt“ nahm das Publikum begeistert auf.

Das Kreissenioren-­Blas­orches­ter überraschte mit bekannten Melodien, die oft zum Mitsingen oder Mitklatschen verführten. Der Trompeter Ehrenfried Schütz stellte die einzelnen Musikstücke mit Musikerwitz vor und brachte beim Stück „Du schwarzer Zigeuner“ seine Sangeskunst ein. Das 55-köpfige Blasorchester trat mit 41 Musikern auf. Sein Altersdurchschnitt liegt bei 76 Jahren. Die Musiker stammen aus 37 Gemeinden im Ostalbkreis. Dirigent Josef Spannbauer hielt das Orchester souverän in der Spur.

Nach einer Pause ging es aufs Meer. Die Männer des MGV Birkenlohe sangen die drei bekannten Seemannslieder „Heut’ geht es an Bord“, „Schwer mit den Schätzen des Orients beladen“ und Lolitas Evergreen von 1960 „Seemann, deine Heimat ist das Meer“. Der Gesangverein Frickenhofen sang einen alten Titel von Elvis Presley „Bist du einsam heut’ Nacht“ und „Top of the World“ von Peter Carpenter. Nach ihrem letzten Vortrag von „Lollipop“ erhielten die Sänger wohlverdienten Applaus.

Der MGV Birkenlohe sang den Welterfolg von Danyel Gerard, Butterfly, die Glocken von Isola Bella mit dem Tenorsolo von Fritz Joos und schließlich als Hommage ans Jubiläum „Schön war

die Zeit“. Zuletzt sangen beide Chöre mit dem Publikum und

musikalischer Unterstützung des Kreissenioren-Blasorchesters drei Volkslieder. Michael Blattner dankte den Chören und Musikern und überreichte den Dirigenten Josef Spannbauer, Gerhard Böhm, Heiner Schüle sowie dem Pianisten Martin Thorwarth ein kleines Präsent.