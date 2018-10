Kabarett Wiedersehen macht Freude

Fichtenberg / Von Brigitte Hofmann

Einmal mehr schlüpft Wolfgang Bayer in die Rolle des erdachten Pfarrers Thomas B. Kappler. Und der freut sich natürlich, dass die Reihen der Fichtenberger Kirche so gut gefüllt sind. Denn das ist längst nicht mehr gang und gäbe in christlichen Gotteshäusern, und schon gar nicht an einem ganz normalen Sonntag. Da haben alle zu kämpfen. Pfarrer Wolfgang Bayer allerdings ist kampferprobt und packt die Sache von der humoristischen Seite an. Nicht nur im Rottal kennt man seine Qualitäten. Zusammen mit Kollegin Monika Kern durchleuchtet er so manchen Winkel kirchlichen Daseins sowie das Leben eines vielfach geplagten Gemeindepfarrers. Mit dem gebotenen Respekt, aber stets mit Schalk im Nacken und verschmitztem Lächeln sorgt er für einen heiter beschwingten, höchst vergnüglichen Abend.

„Eine Jugendsünde“

„Ach hätt’ ich doch bloß was Anständiges gelernt!“, schickt Wolfgang Bayer einen Stoßseufzer gen Himmel. Der dürfte aber nicht ganz ernst gemeint sein, denn Pfarrer ist nach landläufiger Meinung allemal ein höchst anständiger und ehrbarer Beruf. Da als Kabarettist noch was draufzusetzen, begeistert das Publikum, dürfte aber auch die Kirchenleitung erheitern und selbst den höchsten Richter nicht erzürnen. „Pfarrer werden ist eine Jugendsünde, die wirst du nie wieder los“, gibt Pfarrer Kappler zu verstehen, als er in seinen Erinnerungen kramt, um nach Gründen zu suchen, warum er sich für diesen Beruf entschieden hat. Als Gemeindepfarrer sei er dann mit Dingen konfrontiert worden, die er so nicht erwartet habe. Beispielsweise mit unaufmerksamen Schülern im Religionsunterricht, einer hochherrschaftlichen Dienstwohnung mit hohen Heizkosten oder einer Hochzeitsplanerin, die den Traugottesdienst für ihr Paar im Star-Wars-Charakter gestaltet und die Predigt von einem professionellen Schauspieler gesprochen haben wollte.

Dass das Kirchenpersonal Topleistungen bringen muss und der Gottesdienst neuerdings einem Qualitätsmanagement unterliegen soll, stößt bei Pfarrer Kappler (oder Wolfgang Bayer?) auf wenig Verständnis. Als Franka Gabel von der Kirchenleitung dann auch noch einen Transpirations- und Mundhygienecheck durchführt, ihm vorhält, dass sein Talar sei nicht gut genug gestärkt und der Humorfaktor in seinen Predigten ein Problem sei und er deshalb zur Nachschulung müsse, da brennen beim gutmütigen Herrn Pfarrer die Sicherungen durch. Er zückt einen Revolver, was ihm später an der Himmelspforte schier zum Verhängnis wird. „Keine Bevorzugung des geistlichen Standes“, klärt Engel Phoebe ihn auf. Aber er hat’s zum Glück doch geschafft. Nach so tiefen Einblicken ist schließlich allen klar, dass der Pfarrberuf kein Zuckerschlecken ist. Deshalb wohl auch die Bitte von Pfarrerin Ursula Braxmaier: „Gehen Sie in Zukunft barmherziger mit Ihren Pfarrern um!“