Sicherheit  Wie fahrradfreundlich ist Gaildorf?

Seit 1 / Dieter Wolfarth

Der Fahrrad-Club und das Bundesverkehrsministerium rufen bundesweit hunderttausende Radlerinnen und Radler auf, ihre Verkehrssituation vor Ort zu bewerten. Auch die Gaildorfer sind gefragt.

Der Fahrradklima-Test hilft, Stärken und Schwächen der Radverkehrsförderung zu erkennen, so der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC). Er versteht sich als Interessenvertreter der Fahrradfahrer. In diesem Jahr ist Familienfreundlichkeit des Radverkehrs das Schwerpunktthema. Die Kreisgruppe Schwäbisch Hall und die Ortsgruppe Gaildorf des ADFC bitten die Bürgerinnen und Bürger um zahlreiche Teilnahme.

Fahrradfreundlichkeit sei ein echter Standortfaktor und ein Synonym für Lebensqualität geworden. Deshalb wurde in Gaildorf für den Radverkehr in letzter Zeit einiges getan, so der ADFC. Jetzt geht es um die Frage: Kommen die Verbesserungen auch bei den Bürgerinnen und Bürgern an? Was läuft schon gut – was nicht? „Wir bitten alle RadfahrerInnen aus Gaildorf und Umgebung, sich ein paar Minuten für die Befragung auf www.fahrradklima-test.de zu nehmen. Es lohnt sich“, so der ADFC in seiner Pressemitteilung.

Es ist dort die Postleitzahl 74405 einzugeben, um Gaildorf zu bewerten. Grundsätzlich könnte man auch andere Kommunen bewerten, beispielsweise Oberrot. Da jedoch mindestens 50 Bewertungen für eine Gemeinde getätigt werden müssten, um in die Auswertung zu kommen, mache es wenig Sinn, kleine Gemeinden zu bewerten.

Spaß oder Stress

Vor zwei Jahren nahmen gut 80 Radler und Radlerinnen am Fahrradklima-Test für Gaildorf teil. Dieses Ergebnis möchte der ADFC wieder erreichen. Jeder, der mit dem Rad in oder nach Gaildorf fährt, kann und sollte an dieser Bewertung des Fahrradklimas in Gaildorf teilnehmen, so der ADFC.

Bei der Online-Umfrage werden 32 Fragen zur Fahrradfreundlichkeit gestellt, beispielsweise, ob das Radfahren Spaß oder Stress bedeutet, ob Radwege von Falschparkern freigehalten werden und ob sich das Radfahren auch für Familien mit Kindern sicher anfühlt. Mehr als 120 000 Bürgerinnen und Bürger haben 2016 mitgemacht und die Situation in über 500 Städten beurteilt. Gaildorf schloss beim letzten ADFC-Fahrradklima-Test relativ schlecht ab. Mit der Note ausreichend (wir berichteten). Die Bewertungen vom letzten Durchgang gibt es auf www.fahrradklima-test.de/karte beim Klick auf Gaildorf.

Die Umfrage läuft online über die Internetseite www.fahrradklima-test.de und endet am 30. November. Die Ergebnisse werden im Frühjahr 2019 präsentiert. Ausgezeichnet werden die fahrradfreundlichsten Städte und Gemeinden nach sechs Einwohner-Größenklassen sowie diejenigen Städte, die seit der letzten Befragung am stärksten aufgeholt haben.

Städte im Vergleich

Der ADFC-Fahrradklima-Test ist die größte Befragung zum Radfahrklima weltweit und findet in diesem Jahr zum achten Mal statt. Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) fördert den ADFC-Fahrradklima-Test 2018 aus Mitteln zur Umsetzung des Nationalen Radverkehrsplans. Auch auf Facebook und Twitter Neuigkeiten zum Fahrradklima-Test postet der ADFC unter den Hashtags #fkt18 und #radklima.

Der Test wird umso aussagekräftiger, je mehr Menschen mitmachen.