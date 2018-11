Dokumentation Wie es war im Wirtschaftswunderland

Gaildorf / Klaus Michael Oßwald

Das erste Buch über das ARWA-Strumpfimperium, das von 1949 bis 1973 auch in Unterrot beheimatet war, wurde 2014 veröffentlicht und hatte großen Zuspruch erfahren. Der überraschende Erfolg diente als Ansporn für eine weitere ARWA-Dokumentation. Bibliothekar Falk Drechsel aus Sehmatal-Cranzahl, Gaildorfs Stadtarchivarin Dr. Heike Krause und Rundschau-Redakteur Klaus Michael Oßwald ließen jetzt ehemalige „Arwaner“ in einem Buch zu Wort kommen. Denn die Zahl der Zeitzeugen wird von Jahr zu Jahr geringer. Das Vergessen soll aufgehalten werden.

„ARWA-Fox“ und Beinkönigin

Die abwechslungsreiche, unterhaltsame Vorstellung des Bandes „ARWA – Geschichten aus dem Strumpfimperium“ hatte es in sich. Schon die drei eingeflochtenen Instrumentalstücke von Susanne Kolb und Andrea Laun brachten die Besucher im gut besetzten Kernersaal der Limpurghalle in Erinnerungslaune. Der eigens komponierte „ARWA-Fox“ von 1951 – Text Fritz Beckmann, Musik Peter Igelhoff – war Stimmungsmusik zum Wirtschaftswunder nach dem Krieg. Gonda Sureen wurde in diesem Jahr die einzige Beinkönigin aus Deutschland. In Unterrot feierten damals 800 Mitarbeiter eine legendäre ARWA-Weihnachtsfeier. Das waren noch Zeiten!

„Es überwiegt das Positive“

Klaus Michael Oßwald konnte Hellmut Westermann als Gast zum Zeitzeugengespräch gewinnen. Westermann war von 1951 bis 1954 bei ARWA gewesen und berichtete voller Humor von seinen Erlebnissen als Werbeassistent und Fotograf. Auch die Weihnachtsfeier ist ihm gut in Erinnerung. „In den dreieinhalb Jahren wurde ich als junger Mann selbstständiger – auch was die Damenwelt betraf“, lautete die Bilanz des 92-Jährigen, der heute in Waiblingen wohnt. „Es überwiegt das Positive“, meint er im Rückblick auf seine ARWA-Jahre.

Ruth Sohlleder aus Bubenorbis war von 1950 bis 1953 Kettlerin in Unterrot. Im Buch ist neben einem langen ARWA-Gedicht auf ihren Chef Hans Thierfelder auch ein Bild von ihr in ARWA-Arbeitskleidung zu sehen. Die Zugehörigkeit zur Weltfirma war Grundlage für ein Gemeinschaftsgefühl, das sich eben auch in der Kleidung ausdrückte. Die Menschen waren damals froh, ihre private Kleidung durch die „Werks­uniform“ schonen zu können. „Es war etwas ganz Besonderes: Wir hatten Arbeit und verdienten gutes Geld.“ Auch ihre Erinnerung ist im Buch nachzulesen.

Das Lied vom „Vugelbeerbaam“

In den neuen ARWA-Geschichten kommen insgesamt 13 Zeitzeugen zu Wort. Zahllose Bilder aus Privatbesitz und dem ARWA-Nachlass ergänzen den bunten Reigen der Erzählungen. Falk Drechsel konnte seiner Großmutter Leonore Drechsel (geb. Wieland), Enkelin der ARWA-Gründers August Robert Wieland, viele Erinnerungen und Abbildungen entlocken. Als besonderes Ereignis brachte er kurbelnd den ­ARWA-Leierkasten mit dem Lied vom „Vugelbeerbaam“, dem „Vogelbeerbaum“, in Gang. Hans Thierfelder hatte das Instrument um 1940 selbst angeschafft und auch ein passendes Liederbuch dazu drucken lassen.

Bürgermeister Frank Zimmermann und Dr. Heike Krause zeigten sich sichtlich stolz, das neue Geschichtsbuch vorstellen zu können. Die Archivarin dankte für das ehrenamtliche Engagement ihrer beiden „Mitarbeiter“ und die Beiträge der Zeitzeugen. „Mit dem Erbe der Schenken beschäftigen wir uns in der Regel intensiver“, meinte der Bürgermeister in seinem Grußwort. Das zweite Buch über die weltweit geschätzte ARWA ist für ihn ein Abbild der jüngeren Ortsgeschichte, die ebenso ihre Berechtigung habe. VR-Bank, Sparkassenstiftung und Hans-Kupczyk-Stiftung sowie Gerhard Schick ließen es sich nicht nehmen, die Drucklegung des Buches zu fördern.

Info „ARWA – Geschichten aus dem Strumpfimperium“, 227 Seiten, hergestellt von der VDS-Verlagsdruckerei Schmidt, Neustadt/Aisch, ist im Buchhandel, im Bürgerbüro auf dem Rathaus und im Rundschau-Shop erhältlich. Es kostet 18 Euro.