Gaildorf Wie die Milch in die Kuh kommt

Gaildorf / Tanja Sauerteig

Die Unterroter Bühläckerschüler lernen, wo Lebensmittel wie Milch erzeugt werden. Sie bekommen zudem Kostproben serviert, um sie auf den Geschmack naturbelassener Produkte zu bringen.

Die Bühläckerschule nimmt am EU-Schulmilchprojekt teil, das der Milchwirtschaftliche Verein unterstützt. Die Jungs und Mädchen erhalten einmal pro Woche ein Milchprodukt, mal ist es Milch, mal Joghurt, Quark oder Käse.

Wo kommt die Milch her, wie gelangt sie in den Laden, was kann aus Kuhmilch alles hergestellt werden? Diese und weitere Fragen nahmen die Bühläcker-Schulkinder am Freitag genauestens unter die Lupe, als sie F. Hofmann-Schuster vom Milchwirtschaftlichen Verein Baden-Württemberg besuchte. Zuvor haben sich die Schüler darüber Gedanken gemacht, was aus Milch alles hergestellt wird. Anschließend brachten die Zweitklässler Zeichnungen über den Ablauf der Milchgewinnung in die richtige Reihenfolge. Dabei konnten sie klären, was eine Molkerei ist und was dort gemacht wird.

Spannend war für alle Kinder die Milchgewinnung an sich und die Fragen: Wie kommt die Milch in die Kuh? Gibt jede Kuh Milch oder welche Kuh gibt welche? Der Vertreterin des Milchwirtschaftlichen Vereins war es auch wichtig, dass die Kinder einmal selbst Hand anlegen. Mit einem Euter­imitat durften dann alle Kinder ihr Glück beim Melken versuchen. So manch eine(r) hatte Geschick dafür, so dass im Nu gemolken war.

Butter gestampft

Allerdings waren sich alle einig, wie anstrengend das Melken war. Wissbegierig nahmen die Kinder auf, welche Nähr- und Mineralstoffe Milch enthält und warum es so wichtig ist, diese täglich in unterschiedlicher Form zu sich zu nehmen. Anschließend konnten die Kinder Butter stampfen und sie auf einer Schnitte Bauernbrot und mit Gemüse genießen. Jedes Kind erhielt in einem kleinen Glas einen Schluck Sahne, die es kräftig und lange schüttelte, bis sich die ersten Butterklumpen im Gläschen abzeichneten. Den Kindern stand ihr Stolz über diese Lei­stung ins Gesicht geschrieben, als sich im Glas noch minimal Buttermilch und Butter befanden.

Der Milchwirtschaftliche Verein wurde 1906 von Käsereien im württembergischen Allgäu als Selbsthilfeorganisation zum Aufbau der Qualitätskontrolle bei Milcherzeugung und -verarbeitung, Ausbildung des Molkereipersonals und Förderung der Wettbewerbsfähigkeit gegründet. Neben den ursprünglichen Aufgaben, der Qualitätskontrolle bei Milcherzeugung und -bearbeitung sowie der Ausbildung des Molkereipersonals, ergänzten Aufgabenbereiche wie Preisbildung und Absatzförderung das Leistungsspektrum in den Folgejahren. Die Ausrichtung des Dienstleistungsangebots hat sich den gravierenden Entwicklungen in der Ernährungswirtschaft laufend angepasst. Dem Verein gehören auch die Hohenloher Molkerei, die Molkereigenossenschaft Hohenlohe-Franken und die Dorfkäserei Geifertshofen an.