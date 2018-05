VHS Widerstandskämpfer und Demokrat

Murrhardt / Elisabeth Klaper

Bei umfangreichen historischen Forschungen hat Christian Schweizer wichtige neue Erkenntnisse über den militärischen Widerstand gegen das NS-Regime erlangt. Diese präsentierte der Heimatgeschichtsforscher nun im Vortrag „Murrhardt im Netzwerk des NS-Widerstands“ zum VHS-Semesterschwerpunkt „Demokratien“, der großes Interesse fand.

Im Zentrum stand der Wahl-Murrhardter Rudolf Hartmann (1893-1972), den einige Zuhörer noch persönlich gekannt hatten und dessen Schwiegermutter Maria, eine geborene Baumgart, aus Murrhardt stammte. 1935 erwarb Hartmann das Haus „Seeblick“ an der Waltersberger Straße oberhalb des Feuersees im Bereich des heutigen Friedhofs. 1938 zog die Familie dort ein, und 1941 wurde die Walterichstadt ihr Erstwohnsitz. „Hartmann war ein bisher kaum bekanntes Mitglied des militärischen Widerstands und gehörte zu den wenigen überlebenden Führungspersonen des 20. Juli 1944 in Paris“, betonte der Leiter des Carl-Schweizer-Museums.

Zufällig habe er Augenzeugenberichte Hartmanns von Treffen mit Generalfeldmarschall Erwin Rommel entdeckt, die eine wichtige Quelle für dessen Rolle im Widerstand seien. Hartmanns Weg in den Widerstand und seine Motivation für einen politischen Systemwechsel erfolgten aus negativen Erfahrungen als Bankenexperte im NS-System und seinem Werdegang als Reserveoffizier, erläuterte Schweizer im fast vollbesetzten Wilhelm-Seibold-Saal des Grabenschulhauses. Hartmanns Rolle als Widerstandskämpfer bereichere die Erkenntnisse zur Weißen Rose, zum Umfeld des Obersts Friedrich Gustav Jaeger sowie zu Fritz Elsas.

Seit 1935 hatte Hartmann als Reserveoffizier Kontakte zum militärischen Widerstand, 1940 war er am Einmarsch in Frankreich beteiligt. Anfang 1941 wurde er zum Befehlshaber Nordwestfrankreichs einberufen, wobei er Kontakt bekam zum Oberbefehlshaber West, Generalfeldmarschall Erwin von Witzleben. Im Frühjahr 1942 folgte Hartmanns Einberufung in den Stab des Militär­befehlshabers Frankreichs, General Carl-Heinrich von Stülpnagel. Mit General Hans Speidel, Oberst Karl-Richard Kossmann, Oberst Eberhard Finckh und Oberstleutnant Caesar von Hofacker bildete Oberstleutnant Rudolf Hartmann den Kern des militärischen Widerstandskreises in Paris.

Sein Augenzeugenbericht über ein der Forschung bisher unbekanntes Gespräch zwischen Stülpnagel und Rommel im Mai 1944 ist laut Schweizer ein entscheidendes Indiz, um dessen Beteiligung und Mitwisserschaft an den militärischen Umsturzplänen nachzuweisen. Fotos aus dem Privatbesitz der Familie Stülpnagel dokumentieren eine Besprechung der Verschwörer Mitte Mai 1944 bei der Taufe von Kossmanns Sohn, um Rommel als Führungsfigur für den Widerstand zu gewinnen.

Ende Mai folgte bei einem Gespräch in Hartmanns Quartier in Mareil-Marly die „entscheidende Fühlungnahme“ und der Durchbruch zur eindeutigen Zustimmung Rommels zu den Plänen des Widerstands. Hartmanns Bericht darüber „ist eine Primärquelle zur Unterstützung der Putschpläne durch Rommel“, verdeutlichte Schweizer.

Hartmanns Aufzeichnungen zeigen auch Kontakte zu Persönlichkeiten in seiner Wahlheimat Murrhardt. So sind Christian Schweizers Forschungsergebnisse ein wichtiger Mosaikstein für die Zeitgeschichte der Walterichstadt, wo während des Krieges Mitglieder von Widerstandskreisen und Intellektuelle aus Politik und Kunst lebten. „45 Jahre nach dem Tod dieser bedeutenden Persönlichkeit ist es an der Zeit, deren vorbildliches Handeln für unseren demokratischen Staat zu würdigen.“ Darum regte Schweizer an, ihn auf dem Nägeleplatz zu ehren.