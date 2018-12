Bauhof Werner Joos folgt Wolfgang Nell

Murrhardt/Sulzbach /

Zum 1. April 2019 kommt es beim Zweckverband Bauhof Murrhardt/Sulzbach an der Murr zu einem Wechsel in der Leitung. Auf Wolfgang Nell, der nach knapp 16 Jahren in Diensten des Zweckverbands in den verdienten Ruhestand tritt, folgt der derzeit beim Stadtbauamt beschäftigte Werner Joos. In der Sitzung der Verbandsversammlung am 28. November wurde die Neubesetzung an dieser wichtigen Stelle entschieden.

Wolfgang Nell begann seinen Dienst am 15. Mai 2002 als Leiter des Zweckverbands Bauhof der Stadt Murrhardt und der Nachbarkommune Sulzbach an der Murr. Mit ihm geht ein erfahrener und zuverlässiger Mitarbeiter, der immer sehr geschätzt wurde, in den Ruhestand.

Seit 2011 im Bauamt tätig

Werner Joos ist seit dem 15. September 2011 im Bauamt der Stadt Murrhardt als versierter Techniker für die Unterhaltung verschiedener Gebäude und weitere Aufgaben zuständig. Er möchte die Geschäfte des Zweckverbands in bewährter Weise weiterführen, so der Verbandsvorsitzende, Murrhardts Bürgermeister Armin Mößner.

Das Murrhardter Stadtoberhaupt wünscht Werner Joos einen guten Start beim Bauhof mit Übergangsphase ab 1. April 2019 und eine gute und konstruktive Zusammenarbeit mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

des Zweckverbands Bauhof Murrhardt/­Sulzbach an der Murr. Immerhin ist der Bauhof ein wichtiger und zentraler Dienstleister für beide Kommunen.