Sicherheit Wenn es mal brenzlig wird, muss die Polizei einschreiten

Gaildorf / Klaus Michael Oßwald

Seine Leute kennen die Brennpunkte im Gaildorfer Stadtgebiet – vom Schulzentrum über das Hallengelände bis hin zum Westbahnhof. Allerdings haben sie gemäß ihres Auftrags nur zwei Nächte lang jeweils fünf Stunden Zeit, wie Danijel Puskaric dem Gemeinderat berichtet. Der Chef der Fichtenberger Protect-Security-Team GmbH hat im Auftrag der Stadt eine zweiköpfige City-Streife im Einsatz (wir haben berichtet). Dieses Team kann in enger Abstimmung mit dem städtischen Ordnungsamt dennoch flexibel agieren. Wie, das hängt laut Amtsleiter Raimund Horbas letztlich auch von den aktuellen Vorfällen und Beschwerden ab.

Insgesamt ist es nach Horbas’ Beobachtungen ruhiger geworden im Städtle. Auch deshalb, weil die City-Streife es darauf anlegt, wahrgenommen zu werden: „Wir gehen oft gezielt auf die Gruppen zu und sprechen mit ihnen“, erläutert Danijel Puskaric sein Konzept. Mit Gruppen meint er Ansammlungen meist junger Leute an den neuralgischen Punkten, also dort, wo es in der Vergangenheit oft zu Randale und Vandalismus gekommen ist.

Dieser Kontakt hat offensichtlich seine Wirkung nicht verfehlt. Und wenn es dann doch zu Zwischenfällen kommt, ist die Streife befugt, die Schwerenöter vorläufig festzuhalten und deren Personalien aufzunehmen, mehr nicht. Den Rest muss die Polizei übernehmen, die bei Straftaten ohnehin sofort benachrichtigt wird.

Obwohl die Prävention zu funktionieren scheint, kann sich die Streife nicht über Arbeitsmangel beklagen: Allein in den letzten Monaten des vergangenen Jahres mussten sie in 120 Fällen einschreiten. In diesem Jahr liegt die Zahl der Beanstandungen bereits bei 200. Das lässt schon erahnen, wie hoch die registrierten Vor- und Ausfälle ohne die nächtlichen Kontrollgänge bislang ausgefallen wären. Bei diesen Vorkommnissen handelt es sich überwiegend um vergleichsweise harmlosere oder lästige Angelegenheiten. Nur einmal hatten es die PST-Leute mit einer schweren Körperverletzung zu tun.

„Man fühlt sich sicherer“

Umso wichtiger ist es, auch weiterhin Präsenz zu zeigen, sagt Marius Kühl. Der 17-jährige Gymnasiast, dessen Erfahrungsbericht den Gemeinderat beeindruckt, weiß aus seinem Umfeld: „Es ist gut zu wissen, dass jemand da ist. Man fühlt sich sicherer.“

Gleichwohl weiß er aber auch, wo im Sicherheitskonzept der Stadt Gaildorf noch nachgesteuert werden kann und muss. Einer der Knackpunkte: Viele unbescholtene Jugendliche fühlten sich von allen Seiten beobachtet, manche Gruppen sogar regelrecht „gejagt“ (ein weiterer Bericht zu diesem Thema folgt).