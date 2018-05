Erneuerung Wenn die Kanäle ins Alter kommen

Fichtenberg / Richard Färber

Seit einigen Jahren wird in der Gemeinde Fichtenberg das sogenannte Ortsstraßensanierungskonzept abgearbeitet. 2019 soll das nächste Kapitel aufgeschlagen werden. Dann ist der Bereich Gartenstraße, Bühlstraße und Birkenweg an der Reihe. Die Maßnahme, die mit zirka 1,13 Millionen Euro zu Buche schlägt und auch die komplette Erneuerung von Wasser- und Abwasserleitungen beinhaltet, soll nun ausgeschrieben werden, damit die Bauarbeiten im Frühjahr beginnen können.

Welche Bereiche im Hauptort dann als nächstes zur Sanierung anstehen, ist noch nicht entschieden. Verbandsbaumeister Manfred Sonner hat dem Gemeinderat am vergangenen Freitag einen Überblick der noch offenen Maßnahmen vorgelegt, die mehr oder weniger dringend angegangen werden müssen.

Aufschub durch Reparaturen

Im westlichen Teil der Dentelbergsiedlung etwa kommt man unter Umständen mit punktuellen Reparaturen und einer Instandsetzung der Straße davon, was einen Aufschub um zehn bis 15 Jahre geben könnte. Im Falken- und im Meisenweg hingegen sind die Abwasserkanäle laut Sonner so marode, dass nur eine Erneuerung sinnvoll sein dürfte.

Der Gemeinderat will sich nun vor Ort ein Bild von den betroffenen Straßen machen. Parallel wird das Kanalnetz unter die Lupe genommen. Nach Vorlage dieses Allgemeinen Kanalisationsplanes wird dann eine Prioritätenliste erstellt.

Bereits saniert und einheitlich gestaltet wurden in den letzten Jahren die Bahnhof-, Rathaus- und Schulstraße, die Anlagen, die westliche Hauptstraße, der Marktplatz, die Friedrich-Reinhardt-Straße, „Am Diebach“, Kirchweg, die Tälestraße nördlich der Rot, die Erlenhofer Straße, der Amselweg, die Lindenstraße und der südliche Teil der Straße „Im Kellerfeld“.

Die Noch-zu-erledigen-Liste umfasst die Siedlungsgebiete westlich der Friedrich-Reinhardt-Straße sowie die älteren Bereiche nördlich des Amselwegs am Dentelberg, die Straßen Hirtengärten und „Am Viechberg“ östlich der Erlenhofer Straße, die östliche Hauptstraße und den Bereich zwischen Dappachstraße und Silcherstraße in der Dappachsiedlung. Die Kosten für all diese Maßnahmen summieren sich auf etwa 10,6 Millionen Euro. Kosmetik ist nur ein Aspekt des Sanierungskonzeptes, durch das die Straßen im Hauptort einheitlich gestaltet werden. Notwendig werden die Sanierungen vor allem durch den Zustand der Wasserleitungen und der Abwasserkanäle. Häufig habe man es mit Korrosionsschäden an den früher gebräuchlichen Gussleitungen zu tun, erläutert Sonner, es gebe undichte Schieber, durch Alter und Verschleiß unzuverlässig gewordene Armaturen sowie nicht mehr zeitgemäße Leitungen und Hydrantenschächte.

„Urbane Sturzfluten“

Hinzu kommen marode Straßenoberflächen: Belagschäden, Setzungen, Flickwerk, was sich teilweise auch auf die Straßenentwässerung auswirkt. Teilweise, stellt Sonner fest, fließe das Oberflächenwasser auch an den Entwässerungseinrichtungen vorbei. Aus diesem Grund will die Gemeinde auch beurteilen lassen, inwiefern das Kanalnetz Starkregenereignisse beziehungsweise „urbane Sturzfluten“ bewältigen kann. Ein entsprechender Förderantrag ist bereits gestellt.