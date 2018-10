Katastrophenschutz Wenn der Kocher sein Bett verlässt

Gaildorf / Klaus Michael Oßwald

An den 21. Dezember 1993 erinnert sich mancher Gaildorfer mit Schaudern. Damals hatte der Kocher über Nacht sein Bett verlassen und alle flussnahen Teile der Innenstadt überflutet. Sämtliche Keller waren vollgelaufen, die Fabrikanlagen in der Eschenau, die sich der reißende Strom einverleibt hatte, waren von der Außenwelt abgeschnitten.

Dramatischer Pegelstand

Feuerwehrleute brachten per Schlauchboot die Arbeiter der Nachtschicht in Sicherheit. Stromausfall hatte das öffentliche Leben weitgehend lahmgelegt. Betroffen war im Übrigen auch unsere Zeitung: Gerade noch rechtzeitig konnte das im Untergeschoss des Verlagsgebäudes eingerichtete Archiv in Sicherheit gebracht werden.

Der Pegel war auf den Rekordwert von 5,51 Meter gestiegen. Behördlicherseits war die Sperrung der Kocherbrücke in der Schloss-­Straße erwogen worden. Nur noch wenige Zentimeter hatten bis zur kritischen Marke gefehlt. Wäre die überschritten worden, hätte niemand mehr für die Standsicherheit des Bauwerks garantiert. Die beste Nachricht dieser Flut: Niemand erlitt damals ernsthafte Verletzungen.

Stadt und Land haben damals die Konsequenzen gezogen und mit Millionenaufwand in der Eschenau einen Hochwasserschutz installiert. Die Qualität der Ausbildung von Kräften der Feuerwehr und des Rettungsdienstes hat sich seither enorm gesteigert. Es ist also Vorsorge getroffen, in der Hoffnung, für weitere Schadensfälle dieser Größenordnung gut gerüstet zu sein.

Doch diese Ressourcen allein reichen nicht aus, um für extreme Situationen gewappnet zu sein. Das zeigt auch die Flutkatastrophe, die im Mai 2016 Braunsbach heimgesucht hat. Unabdingbar für eine Kommune ist es, sich auf solche Vorkommnisse mittels eines detaillierten Notfallplans einzustellen – mit Blick auf kommende Fluten per Hochwasser-­Alarm- und Einsatzplan, kurz HWAEP. Ein solcher ist im Auftrag der Stadt Gaildorf durch das Stuttgarter Ingenieurbüro für Wasserwirtschaft und Wasserbau Winkler und Partner im Werden.

Eine der Grundlagen dieses Planes bilden die Hochwassergefahrenkarten, die seit 2015 für das Gaildorfer Stadtgebiet vorliegen. Daraus geht hervor, wo und mit welcher Intensität – häufig, selten oder sehr selten – mit Hochwasser zu rechnen ist und welche Nutzungen betroffen sind. Als weiteren wichtigen Baustein sieht die Stadtverwaltung eben den HWAEP. Der dient „der gemeinsamen Vorbereitung aller Beteiligten auf Hochwasserlagen, als Grundlage für Ausbildungen und Schulungen, als Richtschnur für den Ernstfall, als Grundlage für Entscheidungen des Bürgermeisters, des Einsatzleiters sowie der Grundlage zu Befugnissen bei Einsätzen“. So steht’s in dem Arbeitspapier, das dem Gemeinderat für die jüngste Sitzung „zur Kenntnis“ vorlag.

Mit diesem Plan wird verbindlich vereinbart, wie bei einem drohenden Hochwasser vorzugehen ist. Eingearbeitet sind die notwendigen Gesetze, Vorschriften, Normen. Was der Leitfaden nicht kann und darf: Keiner der Akteure soll von Sorgfaltspflicht und Eigenverantwortung entbunden werden. Konkret: „Oberstes Schutzziel ist die Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auch im Hochwasserfall.“

Über Gliederung und Aufbau des HWAEP informierte Armin Binder den Gemeinderat – etwa über die Alarmierung, die Informationswege oder Kontaktdaten der beteiligten Rettungsorganisationen, die potenziell gefährdeten Orte oder notwendigen Maßnahmen wie Straßensperrungen – und vieles mehr.

Nicht für die Öffentlichkeit

Konkrete Inhalte des Werks indes sind für die bei Einsätzen Verantwortlichen bestimmt, nicht für die Allgemeinheit. Der Plan liegt im Rathaus unter Verschluss, wie Ordnungsamtschef Raimund Horbas erläutert – weil solche Unterlagen „in der Regel nicht öffentlich sind“, ergänzt Bürgermeister Frank Zimmermann. Dort führt er allerdings kein Schattendasein: Jedes Jahr muss das Dokument nach den Worten Armin Binders überarbeitet und aktualisiert werden.

Wobei der HWAEP nur ein Modul des städtischen Katastropheneinsatzplans darstellt, der derzeit im Entstehen begriffen ist. Raimund Horbas: „Wir arbeiten mit Hochdruck daran!“