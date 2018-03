Vereinsleben Wenn der Bürgermeister Limbo tanzt

Oberrot / Andreas Balko

Die traditionsreichen Dorfabende der Oberroter Landjugend versprechen Unterhaltung für Jung und Alt. So war auch dieses Jahr die Veranstaltung in der Kultur- und Festhalle wieder gut besucht. Durch das abwechslungsreiche Programm führten auf lockere Art Damaris Staiger und Felix Veihl. Neben beeindruckenden Volkstänzen der Aktiven und der Ehemaligen sowie einer humorvollen Hutmodenschau gab es zum ersten Mal eine Aufführung der Fußballjugend des FCO zu sehen.

Die Jungs und Mädchen legen sich mächtig ins Zeug, um ihre Fußballkünste zu demonstrieren, und begeistern das Publikum mit einer schwungvollen Showeinlage. Dabei werden auch einige junge Damen der Landjugend einbezogen. Für viel Heiterkeit sorgt ein Programmpunkt, bei dem einige Besucher sowie Bürgermeister Daniel Bullinger und Pfarrer Andreas Balko zu einem Limbo-Wettbewerb auf die Bühne gebeten werden. Ziel des Spaßtanzes ist es, zu karibischen Rhythmen und mit nach hinten gebeugtem Rücken unter einer waagrechten Stange durchzutanzen, ohne diese zu berühren. Dabei wird die Stange immer tiefer gehalten. Die Akteure nehmen die Sache teilweise nicht so ganz genau und schummeln kräftig. So rutscht Pfarrer Balko kurzerhand auf den Knien unter der Stange durch, als ihm die Sache zu schwer wird. Das zieht natürlich die Disqualifikation nach sich. Unbestrittener Sieger ist Michael Wieland vom FCO, der die Aufgabe souverän meistert.

Die Landjugend kann auf dem Dorfabend mehrere Ehrungen vornehmen. Laut den Moderatoren sind sie ein wichtiger Teil des Abends, denn sie zeigen, dass die Landjugend ein fester Bestandteil des Dorfes ist. Rainer Kübler und Günter Moll sind bereits 30 Jahre Mitglied im Verein. Für 20-jährige Zugehörigkeit werden Monika Bohn, Sabrina Ellinger, Stefanie Nübel, Sandra Sauter und Elke Thalacker ausgezeichnet, und seit zehn Jahren ist Damaris Staiger dabei.

Nach der Pause, in der Lose für die Tombola verkauft werden, gibt es als Höhepunkt des Abends das Theaterstück „Witwer in Not“, bei dem die Lachmuskeln der Zuschauer heftig strapaziert werden. Im Mittelpunkt steht der Witwer Gustel (Ingo Thalacker), dessen Nachbarin Rosi (Lea Veihl) ihn unbedingt mit ihrer kratzbürstigen Schwester Anna (Felix Veihl) verheiraten will. Dazu spannt sie auch ihren Ehemann Fritz (Martin Wieland) ein. Der mit Gustl befreundete Briefträger (Moritz Wieland) hat jedoch eine bestechende Idee, wie der Witwer die Heiratsavancen abwehren kann. Er verkleidet seinen Freund kurzerhand als Frau, und so soll dieser seine eigene fiktive Verlobte spielen. Ingo Thalacker brilliert in dieser Rolle und bringt das Publikum kräftig zum Lachen. Auch die restliche Theatergruppe überzeugt mit humorvollem und gestenreichem Spiel.

Nach der Verlosung der Tombola ist bis spät in die Nacht Tanz angesagt mit DJ Horli. Auch für Speis’ und Trank ist den ganzen Abend über bestens gesorgt. Außerdem lädt die Laju-Bar zum Verweilen ein.