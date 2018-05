Sulzbach-Laufen Schützenverein: viele helfende Hände

Next

Blick zurück: Auch beim großen Jubiläumsumzug zu „1200 Jahre Laufen“ war der Schützenverein Sulzbach am Kocher mit von der Partie. © Foto: Archiv / Karl-Heinz Rückert

Sulzbach-Laufen / Anja Jung

Die Lüftungsanlage für die Gewehrbahnen ist der finanziell größte Brocken des Vorjahres beim Schützenverein Sulzbach am Kocher. Dank Spenden und engagierter Mitglieder wird er ohne Kreditaufnahme gestemmt.

Bei der Hauptversammlung des Schützenvereins Sulzbach am Kocher ließ Oberschützenmeister Reinhold Widmann das vergangene Jahr Revue passieren. Neben den bekannten jährlichen Veranstaltungen waren die Teilnahme am Sulzbacher Weihnachtsmarkt und der Fasching im Schützenhaus, der sich immer größerer Beliebtheit erfreut, weitere Highlights. Widmann dankte den Mitgliedern und Gönnern für die aktive Unterstützung des Vereins, den einzelnen Abteilungen für die Pflege, Instandhaltung, Verbesserung und Erweiterung der Anlagen im und am Schützenhaus und den helfenden Händen bei den zahlreichen Veranstaltungen sowie den Grundstücksnachbarn für deren Verständnis bei den jährlichen Vereinsveranstaltungen.

Anschließend berichtete er über die baulichen Maßnahmen am Schützenhaus. Nach der Sicherheitsüberprüfung durch das Landratsamt musste auch in den Gewehrbahnen eine Lüftungsanlage eingebaut werden. Dies war 2017 auch finanziell der größte Posten für den SV. Doch dank der geleisteten Arbeitsstunden der Mitglieder und zum Teil großzügiger Spenden war es möglich, dies aus Eigenkapital zu bewältigen.

Die Mitgliederzahlen sind leicht rückläufig. Vor allem im Jugendbereich hat der SV Sulzbach, wie die meisten Schützenvereine, deutliche Probleme. Anstehende Themen für das laufende Jahr sind kleinere bauliche Maßnahmen und Reparaturen an den Schießständen.

Schatzmeisterin Natascha Beißwenger erläuterte im Anschluss die Zahlen zu ihrem Kassenbericht. Das Kontenergebnis des SV ist weiterhin stabil, war 2017 höher als 2016 und weist einen positiven Saldo aus. Das Kassenbuch lag während der Versammlung zur Einsichtnahme aus. Die Kassenprüfer Günter Büchele und Günther Kengeter bestätigten Schatzmeisterin Natascha Beißwenger eine einwandfreie und übersichtliche Kassenführung, es sind alle Belege vollständig vorhanden. Die Entlastung des Oberschützenmeisters, der Schatzmeisterin und der Vorstandschaft wurde von Günter Büchele beantragt und fiel einstimmig aus.

Bürgermeister Markus Bock stellte sich nach seinen Grußworten als Wahlleiter zur Verfügung. Gewählt wurden Christian Packi zum Schützenmeister, Natascha Beißwenger zur Schatzmeisterin, Caroline Packi zur Schriftführerin, Martin Steuer zum Hausmeister, Peter Engel zum Abteilungsleiter Gewehr, Udo Weidner zum Abteilungsleiter Ski, Hans-Dieter Holspach zum stellvertretenden Sportleiter, Elmar Bopp zum Beisitzer, Günther Dörr zum Abteilungsleiter Freizeit, Stefan Krix zum Jugendleiter, Michael Haas zum Abteilungsleiter Bogen sowie Günter Büchele und Günther Kengeter zu Kassenprüfern. Bock bedankte sich bei der Versammlung für den reibungslosen Verlauf der Wahlen.