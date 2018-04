Beschäftigung Weltmarktführer lädt zum „Date“

Weltweit mehr als 1800 Beschäftigte

Gruppe Seit 2016 ist Rommelag die Dachmarke über dem Zusammenschluss der rechtlich eigenständigen Unternehmen Thermopack in Gaildorf, Holopack in Sulzbach und Untergröningen, Kocher-Plastik in Laufen sowie weiteren Firmen im Schweizer Kanton Aargau. Bekannt sind sie auch unter der Bezeichnung Hansen-Gruppe, benannt nach Firmengründer Gerhard Hansen. Zusätzlich gibt es Vertriebsgesellschaften in China und den USA, Vertretungen in über 20 und Kunden in mehr als 80 Ländern – und weltweit mehr als 1800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Geschichte Die Historie beginnt mit der Folienextrusion im Jahr 1952. Zehn Jahre später werden die ersten Prototypen einer Bottelpack-Anlage gebaut. Mit der Blow-Fill-Seal-Technologie (BFS) ist Rommelag weltweit Marktführer im aseptischen Abfüllen von Flüssigkeiten und halbfesten Stoffen. Eingesetzt werden die Maschinen vorwiegend in der pharmazeutischen, chemischen und in der Lebensmittelindustrie. Im Bereich CMO werden flüssige und halbfeste Produkte abgefüllt, in der Division Flex arbeiten die Profis für Folienverpackungen und Containment-Systeme. hof