Soziales Weihnachten mit anderen teilen

Gaildorf / pez

Da steht er wieder in

der Woche vor Advent, bunt behängt im Zeitschriftenladen: der Wunschbaum von Evangelischem Jugendwerk Gaildorf und Diakonieverband. Am Montag, 26. November, geht es los: „Jana’s Tabaklädle“ am Marktplatz führt die Tradition fort. Bis 12. Dezember gilt: „Weihnachtsfreude teilen“.

In den vergangenen zwei Wochen konnten Menschen mit wenig Geld Wünsche äußern, die nun anonymisiert am Baum hängen. Es sind Familien mit kleinem Einkommen, Rentner, Arbeitslose, Flüchtlinge. Viele kaufen im Treffpunkt Kauf und Rat ein, viele sind Klienten der Sozialarbeiterinnen des Diakonieverbands. Wünsche nach Winterkleidung und Schuhen sind dabei, aber auch der Wunsch nach einem „schönen Stück Fleisch vom Metzger“, einem Café- oder Friseurbesuch. Für Kinder konnten keine Gutscheine gewünscht werden, da 2017 viele Gutscheine hängen geblieben waren. Stattdessen sollten sie sich etwas Konkretes wünschen. Dass der Bedarf dennoch da ist, zeigen die Kinderwünsche, die eingegangen sind: Neben Spielen, Malsachen und dem Traum vom gebrauchten Kinder- oder Dreirädle werden am häufigsten warme Jacken und Winterschuhe gewünscht.

Gerne auch Geldspenden

Eine Bitte haben die Veranstalter: Wird ein Elektro- oder Haushaltsgerät gewünscht, darf es gerne auch gebraucht sein, wenn es funktionstüchtig und neuwertig ist. Anders bei Wünschen nach Kleidung. „Die Menschen, die solche Wünsche an den Baum hängen, können sich oft das ganze Jahr über nur Secondhandkleidung leisten“, so Petra Zott, Sozialarbeiterin im Diakonieverband Schwäbisch Hall. „Deshalb freuen sie sich ganz besonders zu Weihnachten über etwas Neues.“ Aber auch ein Gutschein ist willkommen.

Wer jemandem einen Wunsch erfüllen möchte, nimmt den Wunsch vom Baum, besorgt das Geschenk und gibt es bis zum 12. Dezember im Evangelischen Jugendwerk ab. Am 19. Dezember ist dann große Bescherung. Wer es nicht rechtzeitig ins Tabaklädle schafft, der darf auch gerne spenden – von diesem Geld werden vorrangig Kinderwünsche erfüllt, die zum Ende der Aktion noch am Baum hängen.

Info Spendenkonto: IBAN: DE20 6225 0030 0006 4040 88 bei der Sparkasse Schwäbisch Hall-Crailsheim, BIC:

SOLADES1SHA. Stichwort: Wunschbaum Gaildorf. Kontoinhaber: Evangelisches Jugendwerk Gaildorf.