Abtsgmünd / swp

Eine neue Broschüre gibt den Abtsgmünder Senioren künftig praktische Tipps und Hilfestellungen. Der Senioren-Wegweiser ist kostenlos und wird erstmals beim Abtsgmünder Seniorennachmittag am morgigen Donnerstag in der Kochertal-Metropole verteilt. Danach ist er in den Rathäusern Abtsgmünd und Untergröningen erhältlich.