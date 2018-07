Freizeit Wasserspiele, Gaudi, Feuerwerk und viel Musik

Murrhardt / swp

Bürgermeister Armin Mößner eröffnet am Freitagabend um 18.30 Uhr mit dem Fassanstich das Fest. Der Musikverein Fornsbach sorgt für die musikalische Unterhaltung. Um 19 Uhr startet ein Triathlon mit Wasserspielen am Waldsee. Dieser Wettbewerb ist für sportliche wie ungeübte Jugendliche und Erwachsene geeignet. Er soll wieder ein Höhepunkt des Wochenendes sein, schreibt die Stadtverwaltung.

Ausschreibungsunterlagen und Anmeldeformulare für den Triathlon sind ab sofort im Naturparkzentrum am Marktplatz telefonisch unter 0 71 92 / 21 37 77 oder online unter www.murrhardt.de erhältlich. Anmeldungen sind per Fax unter 0 71 92 / 21 32 99 oder per E-Mail: touristik@murrhardt.de möglich. Soweit Startplätze frei sind, können die Anmeldungen auch noch bis 30 Minuten vor dem Start erfolgen. Über die gesamte Zeit wird reger Volksfestbetrieb mit einem modernen Vergnügungspark und allerlei deftigen Speisen und Getränken herrschen. Für ein fetziges und unterhaltsames Musikprogramm ist gesorgt, versichert die Stadtverwaltung.

Am Freitagabend sorgt DJ Cheasy ab 21 Uhr für Waldsee-Kracher-Schlagerhits. Am Samstag spielt ab 19 Uhr die Liveband Nightlife auf der Seeterrasse des Restaurants Kulinarium am Waldsee. An der Waldseelaube zwischen dem Vergnügungspark und dem See findet eine Partynacht der 80er und 90er mit DJ Cheasy statt. Um 22.30 Uhr wird das Brillantfeuerwerk über dem See gezündet.

Der Sonntag startet um 11 Uhr im Vergnügungspark. Ab 15 Uhr spielen die Hüttlinger Musikanten auf der Terrasse des Kulinarium. Von 16 bis 22 Uhr findet in der Cocoloco-Beachbar der Sunday Beachdance mit den Tune Brothers Jochen Pash & Mike Mash statt.

Beliebtes Ausflugsziel

Am Montag, 6. August, sind beim bunten Kindernachmittag die Fahrpreise ermäßigt und es gibt einen von der Kreissparkasse organisierten Luftballonwettbewerb. Rund um den Waldsee wird eine Spiele-Rallye angeboten, bei der die Kleinen bei traditionellen Kinderspielen ihr Geschick unter Beweis stellen können.

Auch in diesem Jahr stehen den Besuchern wieder zusätzliche Parkmöglichkeiten im Bereich des Waldsees zur Verfügung. Während des gesamten Festes werden Parkgebühren erhoben. Von Freitag- bis Sonntagabend werden von den Parkplatzwärtern pro Fahrzeug drei Euro kassiert. Ab Montag sind die Parkscheinautomaten im Einsatz, der ganze Tag kostet zwei Euro.

Der Waldsee ist ein beliebtes Ausflugsziel. Er ist ein kleines Himmelreich für Kinder, heißt es auf der Homepage der Stadt Murrhardt. Über das Freizeitgelände verstreut gibt es Spielplätze, eine Minigolfanlage und einen Bootsverleih. Für die kleinen Gäste hat die Stadt einen Sandstrand am See angelegt.