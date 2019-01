Kirchenkonzert Was für ein Auftritt

Gaildorf / Andreas Dehne

Auf Wiedersehen – Sabine Bölz vom Kulturverein bleiben zum allerletzten Mal die letzten Worte des Abends. Mit einer intensiven Betonung auf dem „Wieder“. Eine spannende Ära geht zu Ende. Sie dankt namentlich allen Sponsoren, welche die Arbeit des Vereins in den vergangenen Jahren erst ermöglicht haben. „Nehmt Abschied Brüder, ungewiss ist alle Wiederkehr“, singen die sehr berührt wirkenden Zuschauer in der voll besetzten Dorfkirche in Münster. Musikalisch begleitet von einem kleinen Ensemble des „DNMO“, was als Abkürzung für „Das neue Mannheimer Orchester“ steht.

„Kennen Sie überhaupt das alte?“, fragt Bölz in die Runde. Sie erläutert in Kurzform die Geschichte der berühmten „Mannheimer Schule“ ab 1720. Der „revolutionär neue Stil“ habe das Mannheimer Hoforchester berühmt gemacht und habe einen „profunden Einfluss auf die Entstehung des klassischen Stiles“ gehabt. Es hatte später zeitweilig „den Ruf, das beste Orchester in Europa zu sein“. An diese Tradition möchte „Das neue Mannheimer Orchester“ anknüpfen, das 2016 von Anders Muskens, Jahrgang 1993, und Beniamino Paganini, Jahrgang 1994, gegründet wurde.

Barockes Cello

In der Kirche „Zu unserer lieben Frauen“ in Münster eröffnet ein kleines Ensemble daraus den Konzertabend mit dem „Symphonic Trio in B-Flat Op. 1 No. 5“ von Johann Stamitz, einem Geigenvirtuosen und Mitbegründer der berühmten Mannheimer Schule. Anders Muskens als Kapellmeister an einem historischen Fortepiano von Longman & Broderip aus dem Jahr 1787, das erstmalig überhaupt in Deutschland gespielt wird. Anna Jane Tries­schijn und Lena Rademann an historischen Violinen, Amadine Menuge am barocken Cello und Eva Euwe am geschichtsträchtigen Bass. Das Spielen auf alten Instrumenten ist auch ein Markenzeichen der jungen Formation.

Die Sopranistin Tinka Pypker setzt mit dem verkannten Genie Johann Christian Bach einen ersten Höhepunkt des Abends. „Carattaco“. Wie alle anderen Musiker auch eine Studentin aus dem Königlichen Konservatorium in Den Haag, Niederlande, demonstriert sie sehr eindrücklich, warum das Institut zu einem der führenden Musikinstitutionen des Landes gezählt wird. Ein sehr beeindruckender Auftritt. Die Gaildorferin Josefin Bölz singt aus „Cosi van tutte“ (Mozart). Nicht minder bewegend. So anspruchsvoll und gekonnt die Musiker des „DNMO“ in der baustellenhaft geprägten Atmosphäre der Dorfkirche ihr meisterhaftes Können darbringen, die beiden Sopranistinnen stehlen ihnen an diesem Abend wahrlich etwas die Schau.

Begnadete Sängerinnen

Wie Pypker und Bölz die schlechte Akustik in der mit Flicken übersäten Dorfkirche scheinbar mühelos zu übersingen scheinen, ist beeindruckend. „Lucio Silla“ von Wolfgang Amadeus Mozart. Was für ein Auftritt. Eigentlich muss man weit fahren, um solch schöne Stimmen und solche Musiker zu hören. Oder Mäzen sein, um solch begnadete Sängerinnen nach Hohenlohe einfliegen zu lassen. Oder einfach nur in Gaildorf-Münster ein Konzert des Kulturvereines besuchen. Auch wenn es das letzte war. „Wir ruhen all in Gottes Hand“, singen die Zuhörer. Sabine Bölz trägt den Kulturverein mit Würde seinem Ende entgegen – bis zum „Wiedersehen“, das es hoffentlich geben wird.