Gesundheit Was die Wissenschaft belegt

Gaildorf / swp

Dr. Bernhard Brehmer, Chefarzt der Urologischen Klinik am Diakonie-Klinikum Schwäbisch Hall, referiert am Mittwoch, 9. Mai, um 18.30 Uhr im Centrum Mensch, Kochstraße 19 in Gaildorf zum Thema Ernährung und Prostatakrebs. Es gibt viele Mythen und Geschichten rund um die Ernährung und Krebsentstehung. Gerade beim Prostatakrebs gibt es kaum ein Lebensmittel, das nicht als Auslöser für Krebs genannt wurde und später wieder als vorbeugend gegen Krebs im Gespräch war. Wenn man sich die wirklich wissenschaftlich belegbaren Zusammenhänge zwischen Ernährung und Prostatakrebs anschaut ist man ernüchtert, was übrig bleibt, heißt es in der Ankündigung. Dr. Brehmer werde in seinem Vortrag all diese Mythen außen vor lassen und nur das zeigen, was wir auch wirklich wissenschaftlich belegen können.