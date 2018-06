Kulinarik Was daheim auf den Tisch kommt

Was daheim auf den Tisch kommt

Gaildorf / ka

Kochbücher gibt’s viele, aber keines von Menschen, die im Limpurger Land wohnen. Diese Lücke lässt sich schließen, und zwar von den Leserinnen und Lesern der Rundschau. Sie können ab sofort ihre besten Rezepte an die Redaktion schicken, gleichgültig, ob süß oder sauer, salzig oder bitter. Es kann sich um eine Marmelade oder einen Gelee – er darf auch aus Bier gekocht sein – handeln oder ein Getränk, eine Suppe oder eine andere Vorspeise oder ein ganzes Menü oder nur um ein Dessert oder ein Rezept für kleine oder große, süße oder salzige Kuchen. Es kann einfach oder raffiniert sein, aus regionalen oder exotischen Zutaten bestehen. Der Kreativität der Köchinnen und Köche ist keine Grenze gesetzt.

Die Rundschau wird aus den Einsendungen ein Kochbuch zusammenstellen. Die Redaktion freut sich auf viele unterschiedliche Rezepte. Schreiben Sie uns, liebe Leserinnen und Leser, was Ihnen schmeckt und bei Ihnen daheim auf den Tisch kommt.

Info Die Rezepte können an rundschau.redaktion@swp.de oder per Post an die Rundschau, Grabenstraße 14, 74405 Gaildorf, geschickt werden.