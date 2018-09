Gschwend Warum auch Piraten lesen können sollten

Gschwend / swp

An der Heinrich-Prescher-Schule in Gschwend werden 32 Kinder eingeschult. Zur Begrüßung gibt’s ein Mini-Musical.

Ein tolles Programm war für die 32 Gschwender ABC-Schützen vorbereitet worden. Die 17 Mädchen und 15 Jungen wurden am 13. September feierlich in die Schulgemeinschaft der Heinrich-Prescher-Schule aufgenommen.

Der Tag begann mit einem ökumenischen Gottesdienst in der evangelischen Kirche. Er wurde von Pfarrer Jochen Baumann, der Pastoralreferentin Beate Jammer und den ortsansässigen Kindergärten gestaltet.

Begrüßung in der Gemeindehalle

Im Mittelpunkt der Darbietungen stand die Geschichte vom völlig unnötigen Farbenstreit. Passend dazu griff Beate Jammer den Bibeltext vom Regenbogen auf, als Zeichen des Bundes, den Gott mit den Menschen machte.

In der geschmückten Gemeindehalle wurden die Kinder mit ihren vielen Gästen von Rektorin Beate Gasper herzlich willkommen geheißen. Und mit Begeisterung waren die neuen Erstklässler bei der Sache, als das Theaterstück: „Piraten lesen nicht“ von den nun Zweit- und Viertklässlern aufgeführt wurde.

Die Schauspielerinnen und Schauspieler der Klassen 2 und der Chor der Klassen 4 überzeugten mit ihren fantasievollen Kostümen, pfiffigen Liedern und nicht zuletzt mit ihrem schauspielerischen Talent.

Zum Inhalt: Lange Zeit waren die Piraten der Meinung, man müsse nicht lesen können, wenn man nur genug Muskeln hat. Erst am Ende des Musicals kommt die Einsicht, dass wer lesen kann, im Vorteil ist – zum Beispiel wenn es darum geht, die Buchstaben auf der Schatzkarte zu entziffern.

Und um lesen zu lernen, geht man in die Schule! Gleich im Anschluss an die Feier ging es für die neuen Schülerinnen und Schüler auch schon los. Sie durften mit ihren Lehrerinnen Lydia Rost (Klasse 1a) und Monika Wagner (1b) in die Klassenzimmer gehen, um ihre erste Unterrichtsstunde zu erleben. In der Zwischenzeit wurden die Gäste von den Eltern der Viertklässler an den eigens dekorierten Tischen bewirtet.