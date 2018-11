Bedürfnislage Warten aufs rollende Örtchen

Fichtenberg / Richard Färber

Kein Zuschuss, keine Behindertentoilette. Aus diesem Grund sollen nun Abstellräume in das kleine Nebengebäude am Fichtenberger Bahnhof eingebaut werden. Am Freitagabend aber sitzt eine Fichtenbergerin im Ratssaal und hebt die Hand, als der Tagesordnungspunkt Einwohnerfragestunde aufgerufen wird. 90 000 Euro würden in das Gebäude investiert, sagt sie. Und sie verstehe nicht, warum, Zuschuss hin oder her, nicht trotzdem eine Toilette gebaut werde. Die Gemeinde sei doch schuldenfrei und verfüge auch über genügend Reserven.

Es geht um die Bedürfnislage. Verwaltung und Gemeinderat, macht Bürgermeister Roland Miola in seiner Antwort deutlich, sehen sie durch die Deutsche Bahn erfüllt, die in ihren Zügen Toiletten vorhalten muss. Auf den Punkt gebracht: Wer muss, kann das im Zug erledigen. Vor dem Aussteigen oder nach dem Einsteigen, je nachdem.

Es gebe Leute, die nicht nur auf den Zug warten, sagt die Frau. Am Bahnhof befinde sich ja auch eine Bushaltestelle. Und wer beispielsweise vom Wohngebiet Hofloch zum Bahnhof gelaufen sei, wolle oder könne vielleicht gar nicht mehr auf die rollende Toilette warten. Andere fahren zum Bahnhof und müssen. Die Leute hockten sich dann halt hinters Auto oder gingen in die Unterführung.

Missstand auch anderswo

Sie verweist auf den Bahnhof selbst, der gekauft, für die Unterbringung von Asylbewerbern teuer saniert wurde und nun dem Vernehmen nach nicht einmal genutzt wird: „Was wird für die Fichtenberger getan?

„Diese Investition war für die Fichtenberger“, sagt Miola, die Gemeinde müsse diesen Wohnraum vorhalten. Alternativ müsse man auf Privaträume ausweichen oder, was anderswo auch schon geschehen ist, öffentliche Räume zweckentfremden.

So habe sie das nicht diskutieren wollen, sagt die Frau. Ihr gehe es schlicht um die Toilette. Und auch um die fehlenden Toiletten an anderen Bahnhöfen, in Fornsbach, Gaildorf, Hessental. Das schuldenfreie Fichtenberg könnte doch den Anfang machen, damit diese Missstände beendet werden. Das habe sie sagen müssen, dafür habe sie ihren Mut zusammennehmen müssen, sagt die Frau und geht. Ändern wird sich wohl nichts. Schuldenfrei zu sein, sagt der Bürgermeister, als der nächste Tagesordnungspunkt aufgerufen wird, bedeute nicht, dass man reich ist.