Lokalpolitik Wahlrecht bleibt beim Alten

Sulzbach-Laufen / SWP

Der Gemeinderat Sulzbach-Laufen hat sich in seiner jüngsten Sitzung unter anderem mit dem Thema „Unechte Teilortswahl“ befasst. Dies berichtet die Gemeinde. Bislang ist in der Hauptsatzung der Gemeinde die „Unechte Teilortswahl“ verankert. Das bedeutet, dass die Hauptsatzung genau vorgibt, wie das Sitzverhältnis im Gemeinderat aussieht. Aktuell hat der Wohnbezirk Sulzbach fünf Sitze, die Außenbezirke Sulzbach zwei Sitze, der Wohnbezirk Laufen drei Sitze und die Außenbezirke Laufen zwei Sitze – in Summe also zwölf Sitze. Allerdings kam es bei der letzten Wahl zu zwei Ausgleichssitzen, sodass das Gremium aktuell 14 Gemeinderätinnen und Gemeinderäte zählt.

Intensiv wurde das Thema im Gemeinderat diskutiert. Es wurden sowohl Vor- als auch Nachteile bei der „Unechten Teilortswahl“ gesehen. Ein Vorteil ist, dass eine ausgewogene Repräsentanz der Flächengemeinde gesichert ist. Negativ bewertet wurde hingegen, dass deutlich mehr Kandidatinnen und Kandidaten für die beiden Listen aufgestellt werden müssen und sich teilweise die Suche schwieriger gestaltet, wenn feste Sitzvorgaben hinterlegt sind.

Nach eingehender Beratung und Abwägung aller Vor- und Nachteile wurde aus der Mitte des Gemeinderates kein Antrag auf eine Änderung gestellt. Seitens der Verwaltung wurde das Thema neutral betrachtet. Somit bleibt es bei der alten Regelung.