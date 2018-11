Jahresfeier Vorstände erklimmen „Zitterbalken“

Gaildorf / Tanja Sauerteig

Der TSV Gaildorf lud am Samstag zur Jahresfeier in die Limpurghalle ein. Dieser Einladung folgten zahlreiche Gäste, sodass der Saal im Nu bis auf den letzten Platz gefüllt war. Die Gäste, Freunde, Mitglieder, Akteure und Familien wurden durch die Vorstände um Udo Pätzold, Christian Tietze und Christian Runkel begrüßt, ehe Moderatorin Heidi Nadji die Führung durch das Programm übernahm.

Den Abend eröffnete in diesem Jahr die Nachwuchsgruppe der Turnerinnen mit ihrem Auftritt „In Balance“ rund um den fünf Meter langen und nur zehn Zentimeter breiten Schwebebalken. Dass es gar nicht so einfach ist, auf nur zehn Zentimetern die Balance zu halten, davon durften sich auch das Vorstandstrio Udo Pätzold, Christian Tietze und Christian Runkel sowie Günter Kubin als Vertreter der Stadt überzeugen. Alle vier wagten sich auf den sogenannten „Zitterbalken“ und alle vier bewiesen Balance. Mit Bravour hielten diese jedoch im Anschluss auch die Turnerinnen des Turnteams. Einen Ausblick auf die Faschingssaison gaben die Kleinen Schloss­elfen mit ihrem Gardetanz sowie die beiden Tanzmariechen mit ihrer neuen Choreografie.

Neues aus dem Vereinsleben

Die Jahresfeier des TSV Gaildorf findet immer in zweijährigem Rhythmus statt. Die Veränderungen im Vereinsleben ließ das Vorstandstrio Revue passieren und gewährte dabei Einblicke in die Zusammenarbeit und bot Ausblicke auf künftige Aktionen und Ideen getreu dem Motto „Wer die Jugend hat, hat die Zukunft“.

Nicht schlecht staunten die Gäste, als sich plötzlich Prominenz auf die Bühne wagte, denn Michelle Hunziker nebst Thomas Gottschalk ließen es sich nicht nehmen, „Wetten, dass …?“ mit den Vorständen und Vereinsmitgliedern zu spielen. So wettete Uwe Hägele mit Andreas Frank, dass sie schneller Götterspeise im Tandem essen können als Udo Pätzold im Team mit Christian Tietze. Johnny Behnert wettete, dass er besser Seilspringen könne als Christian Runkel. Es folgte eine Show, die es in sich hatte und bestens beim Publikum ankam. Zu heißer Musik tanzten sich dann die Show-Aerobic-Girls in die Herzen der Zuschauer, ehe die Show- und Wettkampfgruppe des TSV-Turnteams die Gäste mit einer gewaltigen Turnshow nicht nur überraschte, sondern in ihren Bann zog. Mit Jonglage und Akrobatik bot der „Circus Compostelli“ Einblicke in sein Showprogramm, ehe das Zumbateam die Bühne zu fetzigen Sounds rockte. So wurde es ein Abend, gespickt mit tollen Programmpunkten, der für Kurzweil und beste Unterhaltung sorgte. Logisch, dass es bei solch einem aktiven Verein auch jede Menge Ehrungen zu verlesen gab. So wurden langjährige Mitglieder für ihre Treue ausgezeichnet, darunter zur Freude aller Gäste auch Wilfried Tiedemann, der zum Ehrenmitglied ernannt wurde. Dieser Auszeichnung zollte das Publikum mit Standing Ovations Respekt, hat Wilfried Tiedemann den Verein doch zahlreiche Jahre mit seinem Engagement und seiner Führung, aber noch mehr mit seiner Persönlichkeit geprägt und stets für alle Belange ein offenes Ohr gehabt. Ebenfalls für ihre jahrelange Treue zum Verein sowie ihr Engagement um den TSV wurden Roland App, Werner Eichele, Martin Feil, Hermann Markert, Frieder Nass und Kurt Neff zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Auch sportlich waren die verschiedensten Abteilungen des TSV gut unterwegs und so durfte der Vorstand zahlreiche Sportler für ihre Erfolge und Leistungen ehren, ehe alle Anwesenden die Gelegenheit hatten, selbst auf der Tanzfläche aktiv zu werden.