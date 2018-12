Feier Vorführung der Markenzeichen

Sulzbach-Laufen / Rainer Kollmer

Die Stephan-Keck-Halle ist wie immer gut besetzt. Die Bewirtung durch den örtlichen TSV läuft reibungslos. Ein sichtlich buntes und damit abwechslungsreiches Musikgeschehen wird schon auf den Programmzetteln deutlich. Im Verlauf des Abends sind ganze 22 Musikstücke zu hören. Dazwischen finden wiederholt kurze Ansprachen und umfangreiche Ehrungen statt. Die Umbaupausen sind von überschaubarer Dauer.

Schon der Aufmarsch des Nachwuchs-Orchesters Sulzbach-Laufen mit seinen 24 Instrumentalisten und den Dirigentinnen Tanja Wiesinger und Jacqueline Beißwenger ist eine Augenweide. Manfred Schreckenhöfer, der als Kassier die Begrüßung übernommen hat, freut sich über dieses stattliche junge Orchester. Es wurde erst vor einem Jahr von den Vereinen in Laufen und Sulzbach gemeinsam gebildet und hat sich in diesem musikalischen Schmelztiegel inzwischen hörbar gut entwickelt. Tanja Wiesinger nennt eine ganze Reihe von erfolgreichen Auftritten zwischen Fichtenberg, Gaildorf und Laufen. „Es war fast in jedem Monat etwas los!“ Das gute Zusammenspiel der Jungmusiker wird gleich zu Anfang bewiesen: Die „London-Intrada“ mit ihrem pompösen Marschgetöse kommt präzise und markant daher. Die Medley-Stücke zu mehreren Disney-

Verfilmungen folgen diesem Stil, sind bei den dynamischen Möglichkeiten aber noch etwas zögerlich. Der gute Leistungsstand des Nachwuchses wird am Ende auch bei „Gangnam Style“ und dem „Böhmischen Traum“ bewiesen. Ein guter Programmkniff sind die „Rockin’ Recorders“ von Nicolas Duron. Wer hätte gedacht, dass sich der Klang von 14 Uni-Sono-Sopranblockflöten derart gut mit einem Blasorchester vermischen lässt?

Dirigent Georgi Lambrinov greift zusammen mit dem Stamm­orchester anschließend in die vollen akustischen Möglichkeiten. Gut gestimmte Register, dazu eine geschickte Anordnung der einzelnen Musikbeiträge und ein oft schnelles Tempo bilden die Markenzeichen des Orchesters. Die Palette reicht vom Konzertmarsch über den Opernquerschnitt aus „Carmen“ bis zum Arrangement der „Bayrischen Polka“ von Georg Karl Lohmann. Der junge Solist Noah Frank absolviert dabei auf seiner Zugposaune eine instrumentale Kür mit hoher technischer Qualität. Ihm gelingt ein virtuoses Meisterstück. Das Publikum wird aber auch mit den tollen Klangfarben der Jazz-

Tonalität konfrontiert. Lambrinov steuert seine Big Band bei der „Rhapsody in Blue“ durch ein beeindruckendes Feuerwerk von Rhythmen und Register-Soli. Ein Höhepunkt des Abends.

Der dritte musikalische Teil des Jahreskonzerts ist wieder durch den gemeinsamen Auftritt der Ottendorfer Gruppe „No Silence On Sunday“ bestimmt. Die stimmstarke und souveräne Solistin Franziska Stöger bekommt bei den zehn Pop- und Rockmusiktiteln gleich doppelten Rückenwind. Gitarrist Philipp Greinert, Schlagzeuger Patrick Hofmann und Aushilfs-Bassist Heiko bilden den rockigen Rahmen, während das Stammorchester mit Keyboarder und Bandleader Georgi Lambrinov den Big-Band-Sound massiv unterlegt. Das Publikum geht begeistert mit. Nach so viel aufgeheizter Stimmung bringt das Weihnachtslieder-Medley des Stammorchesters am Schluss des Abends dann wieder etwas Abkühlung.