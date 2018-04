Völkerverständigung Von WM-Fieber noch keine Spur

Rems-Murr-Kreis / swp

Im Rahmen der regelmäßigen Partnerschaftstreffen mit Russland hat Landrat Dr. Richard Sigel mit Vertretern der Kreistagsfraktionen den Partnerlandkreis Dmitrow besucht. Er gehört zur Region Moskau. Anlass für den Besuch war auch ein Wechsel an der Führungsspitze im Rayon Dmitrow nach 27 Jahren. Seit Herbst letzten Jahres steht dem Rayon Elena Troschenkowa als Leiterin der Verwaltung vor, das russische Pendant zum Landrat.

Riani-Tasche als Gastgeschenk

Der Landrat gratulierte der 49-Jährigen zum neuen Amt und überraschte sie mit einem besonderen Geschenk: einer Tasche des Schorndorfer Modelabels Riani, das auch in Russland viele Fans hat. Beide Verwaltungschefs unterzeichneten eine Partnerschaftserklärung, die bekräftigt, dass die Partnerschaft weiterentwickelt werden solle.

Elena Troschenkowa ist Betriebswirtin und hat nach Stationen in der freien Wirtschaft und der Kommunalpolitik in der Region Moskau das Amt von Walerij Gawrilow übernommen, der die Partnerschaft zwischen dem Rems-Murr-Kreis und Dmitrow als Landrat viele Jahre begleitet hat. Gawrilow ist aus dem politischen Amt ausgeschieden, wirkt aber weiterhin als Berater des Gouverneurs der Region Moskau und in verschiedenen Gremien mit.

Ob man gerade jetzt nach Russland reisen sollte, darüber hat sich die Rems-Murr-Delegation angesichts der jüngsten Ereignisse in Syrien und Großbritannien und der deshalb angespannten Beziehungen zwischen Russland und der Europäischen Union Gedanken gemacht. „Es ist richtig und wichtig, gerade in schwierigen Zeiten gewachsene freundschaftliche Beziehungen auf kommunaler Ebene nicht infrage zu stellen“, so Dr. Sigel. Der Austausch mit Russland besteht seit 26 Jahren und habe zum gegenseitigen Verständnis beigetragen. Das sei ein Beitrag zur Friedenssicherung.

Zeitgleich besuchte eine Schülergruppe der Grafenbergschule Schorndorf Dmitrow. Beim gemeinsamen Abendessen diskutierten Lehrer beider Landkreise, Vertreter der Verwaltungsspitze des Rayon Dmitrow und Kreisräte, wie man den Austausch junger Menschen auch künftig gestalten und ausbauen könnte.

Landrat Sigel sprach bei der offiziellen Unterzeichnung der Partnerschaftserklärung die Spannungen zwischen Russland und Deutschland an, betonte aber gegenüber dem lokalen Fernsehsender, dass beim Austausch auf kommunaler Ebene nicht die „große Politik“ im Vordergrund stehe, sondern das Verbindende, die menschliche Begegnung und der persönliche Austausch.

Sportliche Großereignisse

Die Delegation besuchte ein sportliches Großereignis in Dmitrow, den russischen Eishockey-Schülercup um den „goldenen Puck“. Neben der Besichtigung von Bildungseinrichtungen und einem Gespräch mit Vertretern der Industrie- und Handelskammer zur aktuellen wirtschaftlichen Lage war ein zweites sportliches Großereignis, mit dem sich die Delegation beschäftigte, die bevorstehende Fußballweltmeisterschaft. Sie war erstaunt, dass die Stadt noch nicht spürbar im „WM-Fieber“ angekommen ist.

Auf Radwege gesetzt

Das WM-Maskottchen ist nur vereinzelt im Stadtbild zu sehen. Beeindruckend war allerdings, wie pulsierend, attraktiv und mit dem ÖPNV hervorragend erschlossen sich die Region Moskau präsentiert. Ein Novum aus Sicht der Delegation war, dass in Moskau und Dmitrow verstärkt auf Radwege gesetzt wird. Im Stadtzentrum von Dmitrow wurden neue Radwege angelegt. Russland hat sich offener und selbstkritischer präsentiert als erwartet, so das Fazit der Delegation.