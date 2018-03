Konzert Von Drachen, Vampiren und Fantasien

Abtsgmünd / Wolfgang Fath

Konzertantes Akkordeonspiel auf hohem Niveau gab es am Samstagabend beim Frühjahrskonzert des Akkordeonorchesters Abtsgmünd zu hören. Dabei zeigte Felix Kogel als Solist bei einer Uraufführung einer Komposition von Hans-Günther Kölz ein beeindruckend meisterliches Spiel. Hans-Günther Kölz war beim Konzert anwesend, um die Uraufführung seines „Concertino für Orchester und Akkordeon-Solo“ mitzuerleben. Den Solopart dieser Tango- und Walzerfantasie in vier Sätzen übernahm sein mehrfach preisgekrönter Student Felix Kogel.

Das Hauptorchester unter der Leitung von Claudia Beck spielte die heroische Musik zum Film „Gladiator“, komponiert von Hans Zimmer. Zusammen mit dem Männergesangverein Neubronn Incantare unter der Leitung von Marcus Englert und dessen Solisten Melanie Blum, Martin Uhle und Wolfgang Kistner führte das Hauptorchester Songs aus dem Musical „Tanz der Vampire“ auf. Spannend und kraftvoll setzte das Hauptorchester die Liechtensteiner Sage vom Kampf eines tapferen Bauern gegen einen Drachen nach der Komposition „Dragon Fight“ von Otto M. Schwarz in Szene. Die fantastischen Abenteuer der drei Musketiere standen ebenfalls auf dem Programm. Ein kleines Ensemble mit sieben Musikern unter der Leitung von Felix Kogel begeisterte die Konzertbesucher mit Musik im Stil von Tänzen der Barockzeit. Der Nachwuchs des Akkordeon­orchesters eröffnete den Abend gemeinsam mit dem Hauptorchester mit den „Winter Games“ von David Foster – das passte sehr gut zum Wetter. Die Suite „ Kiddys on stage IV“ von Ronny Fugmann enthielt mit den Titeln „Grand Opening“, „No Drums“ und „Techno Party“ drei zeitgemäße Musikstücke, bei welchen die jungen Akkordeonisten ihre Freude an der Musik schnell auf die Zuhörer übertragen konnten. Das Hauptorchester beendete das überzeugende Konzert mit den „Polowetzer Tänzen“ aus der Oper „Fürst Igor“ von Alexander Borodin. Unbekümmert und schwungvoll führten Monja Weingart und Felix Kogel durch das Programm.