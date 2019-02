Musikwinter Von der Freiheit des Glaubens

Ralf Snurawa

Etwa 100 Zuhörer lauschten Seyran Ates’ Vortrag in der Weltreligionen-Reihe des Gschwender Musikwinters. Mit der Frage „Warum glaubt der Mensch?“ hat die Arbeitsgruppe der Weltreligionen-­Reihe des Bilderhaus-Vereins die drei Vorträge überschrieben. Im November versuchte Christoph Genpo Hahn darzustellen, was Buddhisten glauben. Für den Schauspieler Udo Wachtveitl wird es abschließend um die Frage von Glaube und Rationalität gehen.

Dieses Thema schnitt auch Seyran Ates an. Sie stellte Gott nicht infrage – im Gegenteil: Nach einer Nahtoderfahrung 1984, hervorgerufen durch eine schwere Schussverletzung am Hals, glaube sie noch viel stärker an Gott als zuvor, stellte sie fest. Allerdings sei der Glaube in ihrer Familie nie zur Schau gestellt worden und es habe auch keinen Zwang gegeben.

Fasziniert vom Christentum

Ab dem siebten Lebensjahr hat Ates – ohne Wissen der Eltern – den evangelischen Religionsunterricht in der Schule besucht. Vieles habe ihr am Christentum gefallen, besonders die Aussage: „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.“ Liebe sei für sie nicht nur die Verbindung zu anderen Menschen, sondern vor allem zu Gott. Und den sieht sie nicht nur als den Gott ihrer Religionszugehörigkeit. „Mit der Zeit merkte ich, dass der Gott der anderen nicht anders war als unserer.“

Ein wichtiger Aspekt ihres Glaubens sei, so die in Berlin lebende Rechtsanwältin türkisch-­kurdischer Abstammung und Mitbegründerin der Ibn-Rushd-­Goethe-Moschee, dass alles auf Gott als Schöpfer zurückgehe. Sie plädierte für ein friedliches Nebeneinander der Religionen und unterstrich, dass die drei monotheistischen Religionen – das Judentum, das Christentum und der Islam – auf einen Stammvater, nämlich Abraham, zurückgingen.

Die Gemeinsamkeiten beträfen aber nicht allein die Heiligen Schriften. Genauso fänden sie sich im alltäglichen Leben. So gingen in Berlin etwa Juden gern zum türkischen Metzger, weil dessen angebotenes Fleisch „halal“ sei.

Für sich selbst hielt Ates fest, dass es „Balsam“ für ihre Seele sei, wenn sie Gemeinsamkeiten zwischen den Religionen entdecke. Sie setze sich für den Frieden zwischen den Religionen ein, denn ohne diesen könne es keinen Weltfrieden geben.

Die Feinde eines solchen Friedens verortet Seyran Ates im Glauben an den „eigenen Gott“, mithin bei den religiösen Fanatikern und Fundamentalisten. Dagegen wolle eine große Zahl der Muslime mit Menschen anderer Religionszugehörigkeit friedlich zusammenleben.

Ob das Zusammenleben ohne Religionen besser sei, fragte sie sich deshalb auch. Nicht die Religion an sich sei zerstörerisch, sondern die Menschen, die sie missbrauchten. Rationalität sei für Muslime kein Fremdwort. Ates verwies auf Islam-Gelehrte und Aufklärer wie Ibn Rushd, der sich mit den Schriften von Aristoteles auseinandergesetzt habe: „Vernunft wurde schon damals als ein Geschenk Gottes betrachtet, das man zu nutzen habe.“

Progressiver Islam

Näher ging Seyran Ates noch auf ihre liberalen Ansichten ein. Die Trennung von Staat und Religion sei ihr wichtig. Auch dass sich die von ihr mitgegründete Moschee in Berlin auf die allgemeinen Menschenrechte – und nicht auf die islamischen – stütze sowie auf das Grundgesetz und die Religionsfreiheit. Als nächstes Projekt werde diese Gemeinde nun eine Universität für einen progressiven Islam angehen.

In der Fragerunde wurde viel über Islamunterricht an Schulen diskutiert. Einig war man sich, dass man im Religions- oder Ethikunterricht, so Ates, „von allen Religionen etwas lernen“ solle und nicht nur über die eigene Religion. Etwas pauschalisierend fiel die Diskussion über die islamischen Verbände in Deutschland aus. Ates selbst wirft ihnen vor, eine „tatsächliche Islamisierung“ zu betreiben. Man wolle lieber fromme als gebildete Kinder.